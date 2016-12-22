«إعمار» تطلق مشروعاً استثمارياً على جزيرة المرجان في رأس الخيمة

أطلقت شركة «إعمار العقارية» أول مشروعاتها الاستثمارية على أرض «جزيرة المرجان»، حيث ستقوم الشركة بتطوير فندق فئة الخمس نجوم، وشقق فندقية، ومنطقة متاجر تجزئة، على مساحة مليونَي قدم مربعة متعددة الاستخدامات على أرض الجزيرة.

وأكدت الشركة في بيان، أمس، أن قيمة المشروعات العقارية، التي تم بناؤها على «جزيرة المرجان» في رأس الخيمة، تبلغ 1.8 مليار دولار أميركي (6.62 مليارات درهم) مع حجم غرف فندقية مشغلة حالياً يصل إلى 1500 غرفة، إضافة إلى أكثر من 2000 وحدة سكنية موجودة على الجزيرة.

وأشارت إلى أن المشروع الذي ستطوره يقع بالقرب من جبلَي «جيس» و«ينس» في رأس الخيمة، ومن المتوقع أن يسهم في تعزيز الحركة السياحية وقطاعَي الضيافة والتجزئة في الإمارة.

ولفتت إلى أن اتفاقية المشروع قام بتوقيعها الشيخ خالد بن سعود القاسمي، رئيس مجلس إدارة جزيرة المرجان، ورئيس مجلس إدارة «إعمار العقارية»، محمد العبار.

وقال الشيخ خالد بن سعود القاسمي: «نرحب بأول مشروعات (إعمار العقارية) في إمارة رأس الخيمة، وعلى جزيرة المرجان، وتعد هذه الخطوة الاستراتيجية إضافة نوعية للجزيرة، واستكمالاً للمشروعات المتميزة، التي تقام على أرضها، وهو ما سيخلق تكاملاً بين المشروعات السياحية والعقارية لـ(إعمار) مع ما توفره (جزيرة المرجان) من مقومات تنافسية».

من جانبه، قال محمد العبار: «تعتبر (جزيرة المرجان) من المشروعات التطويرية المميزة، التي نثق بدورها في تحقيق قيمة كبيرة لإمارة رأس الخيمة، التي تتمتع بمقومات نمو هائلة، وسنعمل من خلال هذه الاتفاقية على تأسيس وجهة استثمارية جديدة في قطاعات السياحة والضيافة وتجارة التجزئة، بما ينسجم في المضمون والأهداف مع الرؤى الحكومية الرامية إلى تعزيز نمو القطاع السياحي وتوفير فرص العمل». وتابع: «تتمتع (جزيرة المرجان بالعديد من المزايا، بما في ذلك الموقع الحيوي الذي سيكون موضع اهتمام المستثمرين من كل أنحاء العالم، وسنعمل على توظيف إمكاناتنا الكبيرة وخبراتنا الواسعة في مجالات الضيافة وتجارة التجزئة والمشروعات متعددة الاستخدامات، لتكون رافداً لمسيرة تطوير هذا المشروع».