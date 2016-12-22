أحمد بن سعيد: «صُنع في الإمارات» تكرّس مكانة الدولة على خارطة الاقتصاد العالمي

أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة «طيران الإمارات»، أن دولة الإمارات تحولت إلى وجهة مفضلة للشركات الدولية وللاستثمارات في مجال الصناعة، بتهيئتها للبيئة المتكاملة المثالية لتطوير القطاع الصناعي، لافتاً إلى أن علامة «صُنع في الإمارات» تكرس مكانة الدولة على خارطة الاقتصاد العالمي.

وكان سمو الشيخ أحمد بن سعيد، حضر حفل التدشين الرسمي لمصنع شركة «يونيليفر»، أكبر منشأة لتصنيع منتجات العناية الشخصية السائلة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بقيمة استثمارية تبلغ مليار درهم، وذلك في مجمع دبي الصناعي.

وستحمل منتجات الشركة الدولية، التي سيتم تصنيعها في المصنع، علامة «صُنع في الإمارات»، وسيتم تصدير 80% من هذه المنتجات إلى أنحاء العالم حاملة هذه العلامة.

إنجازات نوعية

تقنيات حديثة يمتد المصنع الجديد على مساحة 100 ألف متر مربع، وبقدرة إنتاجية تصل إلى 100 ألف طن سنوياً من منتجات التجميل والعناية الشخصية (ما يعادل نصف مليار وحدة سنوياً)، بما في ذلك منتجات «دوف»، و«فير آن لوفلي»، و«لايف بوي»، و«فازلين»، و«كلير»، و«تريزيميه»، و«صانسيلك». وقد بدأت عمليات إنشاء المصنع الجديد في منتصف عام 2015، واستغرقت 2.8 مليون ساعة عمل على مدى 18 شهراً من دون أي حوادث تذكر.

وتفصيلاً، قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة «طيران الإمارات»، إن دولة الإمارات تحقق إنجازات نوعية في تكريس الصناعة رافداً حيوياً لاقتصادها الوطني، لتكون المنتجات المصنعة في الإمارات وعلامة «صنع في الإمارات» عنواناً للجودة والتميز في العالم، عبر بناء شراكات ناجحة مع كبرى الشركات العالمية، وتحفيز العمل الصناعي والاستثمار فيه.

وأضاف سموه، بمناسبة افتتاح مصنع «يونيليفر»، أكبر منشأة لتصنيع منتجات العناية الشخصية السائلة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بقيمة استثمارية تبلغ مليار درهم، أن دولة الإمارات تحولت إلى وجهة مفضلة للشركات الدولية وللاستثمارات في مجال الصناعة، بتهيئتها للبيئة المتكاملة المثالية لتطوير القطاع الصناعي، من خلال توفير بنية تحتية عصرية وبيئة تشريعية محفزة للشركات والأعمال، وتسعى لتكون دولة رائدة عالمية في مجال الصناعة وتصدير علامة «صُنع في الإمارات» إلى العالم، مع ما تحمله هذه العلامة من جودة وقيمة تكرس مكانة الدولة على خارطة الاقتصاد العالمي.

وأوضح سموه أن هذا المشروع يقدم نموذجاً صناعياً متميزاً من خلال الاستثمار في الكفاءات البشرية، وتطوير المهارات، وتسخير التقنيات الحديثة في إرساء نظم وآليات الإنتاج الصناعي الذكي، مشيراً إلى أن الذكاء الصناعي يشكل أحد أهم عوامل نمو اقتصاد المستقبل، وهو كفيل بحل العديد من التحديات الإنتاجية السابقة، لتكون الصناعة أكثر كفاءة وصداقة للبيئة، وملائمةً للمجتمع.

ونوه سموه بالتزام المصنع بأعلى معايير الاستدامة والأمان، مؤكداً أن ذلك يمثل ترجمة لرؤية دولة الإمارات لمستقبل قائم على التنمية التي تطور من جودة الحياة في المجتمع، وتحمي في الوقت ذاته مصادره وموارده الحيوية.

وذكر سموه أن قطاع الصناعة هو الأكثر قدرة على تقديم قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتعزيز التنوع في قطاعاته وفي مصادر الدخل الوطني، وتجسيد مفهوم التكامل بين الكادر البشري والمعرفة، لبناء مجتمعات منتجة وأجيال تقدّر قيمة العمل والجهد وتعي مسؤولياتها في مسيرة التنمية الاقتصادية.

وتابع: «يسرنا أن نرى مزيداً من هذه المشروعات التي تنسجم مع رؤية قيادتنا لعام 2021، ونحن واثقون بأن هذه الرؤية ستتحقق قبل موعدها، بفضل العقول والمواهب والمثابرة على النجاح، وبفضل الوعي المتنامي بأهمية الاستثمار المسؤول في بناء الأوطان».

وجهة محورية

بدوره، أشاد الرئيس التنفيذي العالمي لشركة «يونيليفر»، بول بولمان، بتوجه الدولة الاستراتيجي في تنويع مصادر الدخل، واستعدادها لمرحلة ما بعد النفط، مؤكداً أن المصنع الجديد يعكس التزام «يونيليفر» تجاه دولة الإمارات، ومساعيها الطموحة بعيدة المدى لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وقال إن توجه دولة الإمارات نحو تطوير القطاع الصناعي كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، يمثل فرصة مهمة للشركات العالمية للتعاون مع الإمارات للتوسع في أعمالها بالمنطقة.

علامة بارزة

في السياق نفسه، قال الرئيس التنفيذي لـ«دبي القابضة»، فاضل العلي، إن المصنع سيمثل علامة بارزة في استراتيجية التنويع الاقتصادي بدولة الإمارات، فإلى جانب أهميته في تعزيز القدرات الصناعية بالدولة، فإن وجود شركة عالمية مثل «يونيليفر» سيسهم أيضاً في ترسيخ مكانة دولة الإمارات وجهةً صناعيةً استراتيجيةً على مستوى المنطقة والعالم.

من جانبها، أعربت الرئيس التنفيذي لمجموعة «تيكوم» العضو في «دبي القابضة»، المطور والمشغل لمدينة دبي لتجارة الجملة، الدكتورة أمينة الرستماني، عن أهمية قطاع الصناعة في ضوء استراتيجية الدولة للتنويع الاقتصادي وتحقيق رؤية دبي 2021 قائلة: «إن قطاع الصناعة هو الأكثر قدرة على تقديم قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتعزيز التنوع في قطاعاته وفي مصادر الدخل، وتجسيد مفهوم التكامل بين الكادر البشري والمعرفة لبناء مجتمعات منتجة وأجيال تقدّر قيمة العمل والجهد وتعي مسؤولياتها في مسيرة التنمية الاقتصادية».

فرص كبيرة

أما الرئيس التنفيذي، مدينة دبي لتجارة الجملة، عبدالله بالهول، فقال إن خطوة «يونيليفر»، عملاق السلع الاستهلاكية العالمي، الذي يصدر 400 علامة تجارية لـ190 دولة، تعكس الفرص الكبيرة التي تزخر بها دبي، وتميز دولة الإمارات بإرساء دعائم اقتصاد معرفي متنوع.

وأضاف بالهول: «كلنا ثقة بأن المصنع الجديد سيعزز من قطاع الصناعة في منظومة الاقتصاد الوطني الإماراتي، ويشكل خطوة مهمة نحو ترجمة توجيهات القيادة في تنفيذ استراتيجية دبي الصناعية الهادفة إلى جعل دبي منصة عالمية للصناعات القائمة على المعرفة والابتكار والاستدامة».

وشدد بالهول على أهمية علامة «صُنع في الإمارات» التي تحمل المزيد من رسائل الثقة للمستثمر الوطني والأجنبي، وتسهم في بلورة معايير الجودة والتنافسية للمنتج الإماراتي على الساحتين المحلية والعالمية.