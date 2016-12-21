تسجيل 38 طائرة بدون طيار خلال أسبوع الابتكار

أفادت الهيئة العامة للطيران المدني بأنها أصدرت شهادات تسجيل لـ38 طائرة بدون طيار خلال أسبوع الابتكار في نوفمبر الماضي، مشددة على أهمية تسجيل هذه الطائرات بالنسبة للقطاعين العام والخاص، فضلاً عن الأفراد.

وكانت الهيئة تلقت من جهات حكومية ومن القطاع الخاص طلبات لتسجيل 402 طائرة بدون طيار للاستخدام التجاري منتصف العام الجاري.

وقال المدير العام المساعد لقطاع سلامة الطيران في الهيئة العامة للطيران المدني، إسماعيل البلوشي، إن «الهيئة تطالب مختلف الجهات بالإسراع إلى تسجيل الطائرات بدون طيار»، لافتاً إلى أن عدد الطائرات المسجلة جاوز 500 طائرة إلى الآن، في وقت تسعى فيه الهيئة إلى تنظيم مزيد من الفعاليات للوصول إلى الجمهور، وحثّه على تسجيل الطائرات».

ولفت البلوشي إلى أن هناك غرامات مترتبة على المخالفين وفق قانون الطيران المدني في الدولة، موضحاً أن الهيئة نشرت تشريعات اتحادية حول أنظمة الطائرات بدون طيار تنص على ضرورة الالتزام بالمتطلبات، وحددت الأنشطة المحظورة.