«الاقتصاد» تعرِّف بإرشادات السلامة لـ «السكوتر» الكهربائي وإطارات السيارات

أطلقت وزارة الاقتصاد، بالتعاون مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، مبادرة توعية للمستهلكين، عبر توزيع ملصقات توضيحية باللغتين العربية والإنجليزية في مختلف الأسواق ومنافذ البيع الرئيسة في الدولة، تهدف من خلالها إلى نشر التوعية بإرشادات الاستخدام الآمن والشراء السليم لمنتجَي «السكوتر» الكهربائي، وإطارات السيارات.

وأفادت الوزارة في بيان لها، أمس، بأنها حرصت على التأكد من وضع الملصقات في أماكن بارزة وواضحة للمستهلك، وذلك بمتابعة مراقبين ومفتشين من إدارة الرقابة التجارية في الوزارة، وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، لضمان وصول رسالة التوعية المبتغاة إلى أوسع شريحة من المستهلكين في مختلف الأسواق المحلية. وركز الملصق الأول على التوعية بعدد من إرشادات وتعليمات الاستخدام الآمن والسليم لـ«السكوتر» الكهربائي، من أبرزها: ضرورة قراءة كتيب التعليمات قبل الاستعمال، وارتداء معدات السلامة عند الركوب، مثل خوذة الرأس وواقي الكوعين والركبتين، والتأكد من اقتناء منتج يتناسب مع معايير الحجم والوزن، وألا تزيد السرعة على 15 كيلومتراً في الساعة، وضرورة مراجعة التاجر واستبدال المنتج في حال ملاحظة ارتفاع غير اعتيادي في حرارة المنتج، ما يشير إلى وجود خطأ مصنعي، وعدم استخدام المنتج في الأماكن المنحدرة أو المظلمة أو الزلقة، وتجنب الممارسات المخلة بالتوازن أثناء الركوب كحمل الأشياء، ومراعاة الحد الأدنى لعمر المستخدم وهو 14 عاماً. وسلط الملصق الثاني الضوء على أهم المعلومات التي يجب الانتباه لها وقراءتها باهتمام عند شراء إطارات للسيارة، موضحاً أن «الإطارات المعتمدة من الجهات الرسمية في الدولة، هي تلك التي تحمل ملصقاً تعريفياً أبيض اللون يسمى ملصق (أنظمة تردد الراديو) RFID، وأن عدم وجود الملصق ربما يعني عدم خضوع المنتج للرقابة والاعتماد».