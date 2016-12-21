547 مليون درهم تصرفات عقارات دبي

أفادت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بأن التصرفات العقارية في الإمارة سجلت أكثر من 547 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة أمس، تسجيل 214 مبايعة، بقيمة 264 مليون درهم، منها 146 مبايعة للأراضي، بقيمة 185 مليون درهم، و68 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 79 مليون درهم، بينما سجلت الرهونات 283 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 23 مليون درهم في منطقة «نخلة جميرا»، تليها مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة «جميرا الأولى»، تليها مبايعة بقيمة تسعة ملايين درهم في منطقة «وادي الصفا 6».

وتصدرت منطقة «اليفرة 3» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 46 مبايعة، بقيمة 53 مليون درهم، وتلتها منطقة «اليفرة 2» بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 12 مليون درهم، وتلتها منطقة «الحبية الثالثة» بتسجيلها ست مبايعات بقيمة 26 مليون درهم.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة تسعة ملايين درهم بمنطقة «مرسى دبي» كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بنحو أربعة ملايين درهم في المنطقة نفسها، وأخيراً مبايعة بثلاثة ملايين درهم في منطقة «الثنية الخامسة».

وتصدرت منطقتي «جبل علي الأولى» و«مرسى دبي» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 12 مبايعة لكل منهما، وتلتها «البرشاء جنوب الرابعة» بتسجيلها ست مبايعات.

وسجلت الرهونات 283 مليون درهم، منها 11 رهناً لأراضٍ بقيمة 253 مليون درهم، و24 رهناً لفلل وشقق بنحو 30 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة «وادي الصفا 4» بقيمة 165 مليون درهم، وأخرى في منطقة «القصيص الصناعية الرابعة» بنحو 68 مليون درهم.