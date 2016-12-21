23 شركة إماراتية تستفيد من حاضنات أعمال مركز حمدان للإبداع والابتكار

زار سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أخيراً، مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وجال سموه في أنحاء المؤسسة، واستمع إلى شرح حول الخدمات التي تقدمها في مجال دعم رواد الأعمال من الشباب، كما جال في «مركز حمدان للإبداع والابتكار»، المتخصص في تعزيز ودعم التميز والإبداع لمشروعات الشباب، إذ بلغ عدد الشركات الإماراتية المستفيدة من خدمة حاضنات الأعمال لدى المركز 23 شركة.

وتفصيلاً، زار سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أخيراً، مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي.

وجال سموه يرافقه المدير العام لـ«اقتصادية دبي»، سامي القمزي، والمدير التنفيذي للمؤسسة، عبدالباسط الجناحي، في أنحاء المؤسسة، حيث استعرض مديرها التنفيذي الخدمات التي تقدمها في مجال دعم رواد الأعمال من الشباب، للنهوض بهم نحو ريادة الأعمال انطلاقاً من الأسواق المحلية، ومروراً بالأسواق الإقليمية والعالمية، فضلاً عن تعزيز المواهب الشابة من القطاع، وإعداد جيل متميز من أجل رفع اسم الدولة عالياً، وتعزيز مكانتها على خريطة الاقتصاد العالمية.

كما جال سموه في «مركز حمدان للإبداع والابتكار»، المتخصص في تعزيز ودعم التميز والإبداع لمشروعات الشباب، الذي أطلقته مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، تحت رعاية كريمة وتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من رواد الأعمال المبدعين، ودعم مشروعاتهم الفتية، والعمل على ترجمة أفكارهم وأحلامهم، والنهوض بها في مسيرة ريادة الأعمال بمختلف الأسواق، لتضاف هذه النتائج الإيجابية إلى رصيد الاقتصاد المحلي لإمارة دبي ودولة الإمارات عموماً.

وأشاد الجناحي بدور المركز الذي يحتضن مختلف الكفاءات والمواهب الشابة، الرامية إلى الانطلاق بمشروعات فريدة في إمارة دبي، التي تعتبر عاصمة ريادة الأعمال في المنطقة، في وقت يقوم فيه المركز بدوره على تلبية احتياجاتهم وتوجيههم حول كيفية تقديم فكرة المشروع، وإمكانية تطبيقها كمشروع تجاري ناجح ومستدام.

ويحتضن «مركز حمدان للإبداع والابتكار» مشروعات ريادية، ويقوم على تنفيذ مبادرات داعمة لضمان الوصول إلى جميع الفئات، وتشمل تلك المشروعات قطاعات التعليم، والتصميم، وتكنولوجيا المعلومات، والصحة، إضافة إلى تأسيس شراكات مع الجهات الراعية للابتكار، لإطلاق حاضنات أعمال متخصصة لرواد الأعمال في هذه القطاعات، والشراكة مع الكليات والجامعات لدعم الطلبة من أصحاب الأفكار المتميزة، من خلال تأسيس حاضنات أعمال في الحرم الأكاديمي لتأسيس مشروعاتهم التجارية أثناء فترة دراستهم.

وقد بلغ عدد الشركات الإماراتية المستفيدة من خدمة حاضنات الأعمال لدى مركز حمدان للإبداع والابتكار 23 شركة، ليصل العدد الإجمالي منذ إنشاء المؤسسة إلى 543 شركة ناشئة.

ويوفر مركز حمدان للإبداع والابتكار أيضاً عدداً من الخدمات، تتضمن مختبر الأفكار، وباقة عضويات مختلفة للطلبة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي ومقيميّ دولة الإمارات، لتشجيع الإبداع والابتكار في ريادة الأعمال، كما يوفّر المركز لأعضائه فرصة لتطوير نماذج أولية لاختراعاتهم وابتكاراتهم مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين.