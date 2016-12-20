وزارة الاقتصاد توزع ملصقات تعرف بإرشادات السلامة لبعض المنتجات

أطلقت وزارة الاقتصاد، بالتعاون مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، مبادرة توعوية للمستهلكين عبر توزيع ملصقات توضيحية باللغتين العربية والإنجليزية في مختلف الأسواق ومنافذ البيع الرئيسية في الدولة، تهدف من خلالها إلى نشر التوعية بإرشادات الاستخدام الآمن والشراء السليم لمنتجَي السكوتر الكهربائي وإطارات السيارات.

وحرصت الوزارة على التأكد من وضع الملصقات في أماكن بارزة وواضحة للمستهلك، وذلك بمتابعة مراقبين ومفتشين من إدارة الرقابة التجارية في الوزارة وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، لضمان وصول الرسالة التوعوية المبتغاة إلى أوسع شريحة من المستهلكين في مختلف الأسواق المحلية.

وركز الملصق الأول على التوعية بعدد من إرشادات وتعليمات الاستخدام الآمن والسليم للسكوتر الكهربائي، ومن أبرزها: ضرورة قراءة كتيب التعليمات قبل الاستعمال؛ وارتداء معدات السلامة عند الركوب مثل خوذة الرأس وواقي الكوعين والركبتين؛ والتأكد من اقتناء منتج يتناسب مع معايير الحجم والوزن؛ وألا تزيد السرعة على 15 كم / س؛ وضرورة مراجعة التاجر واستبدال المنتج في حال ملاحظة ارتفاع غير اعتيادي في حرارة المنتج مما يشير إلى وجود خطأ مصنعي؛ وعدم استخدام المنتج في الأماكن المنحدرة أو المظلمة أو الزلقة وحصر استخدامه في الأماكن المخصصة من قبل الجهات المعنية؛ والتأكد من شحنه طبقاً للتعليمات الموضحة في دليل المستخدم، وتجنب الممارسات المخلة بالتوازن أثناء الركوب كحمل الأشياء، ومراعاة الحد الأدنى لعمر المستخدم وهو 14 عاماً.

فيما سلط الملصق الثاني الضوء على أهم المعلومات التي يجب الانتباه لها وقراءتها باهتمام عند شراء إطارات للسيارة، موضحاً أن الإطارات المعتمدة من الجهات الرسمية في الدولة هي تلك التي تحمل ملصقاً تعريفياً أبيض اللون يسمى ملصق "أنظمة تردد الراديو" RFID، وأن عدم وجود الملصق ربما يعني عدم خضوع المنتج للرقابة والاعتماد، حيث يحمل الملصق بيانات عن الاسم التجاري وبلد المنشأ وتاريخ الصنع والإطار الداخلي وتصنيف الحرارة ومعدل السحب ومعدل تآكل المداس. كما يلفت الملصق انتباه المستهلك إلى ضرورة مطابقة المعلومات الواردة في ملصق أنظمة تردد الراديو مع تلك الموجودة على السطح الجانبي للإطار، لضمان عدم وجود أي خطأ أو غش تجاري.

وقال جمعة مبارك فيروز مدير إدارة الرقابة التجارية بوزارة الاقتصاد إن هذه المبادرة التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس تهدف إلى توعية المستهلكين في مختلف أسواق الدولة بالإرشادات التي تسهم في الحفاظ على سلامتهم وتجنيبهم المخاطر الناجمة عن الاستخدام غير الآمن أو الشراء غير الواعي لمنتجي الإطارات والسكوتر الكهربائي.

وأضاف جمعة مبارك: يعمد بعض المتسوقين إلى اختيار إطاراتهم بناء على عامل السعر وعوامل أخرى غير موضوعية، وهذا غير كاف، إذ لا بد من مراعاة المواصفات الأخرى التي تضمن سلامتهم على الطرق، وهي تلك التي يوضحها الملصق التوعوي. كما يشتري المستهلكون منتج السكوتر الكهربائي دونما انتباه لمعايير العمر والوزن والحجم والسرعة المناسبة لأبنائهم في بعض الأحيان، أو لضرورة توضيح إرشادات الاستخدام الآمن والسليم لهم وتجنب السلوكيات التي تعرضهم للإصابة أو الخطر، الأمر الذي أسفر عن بعض الحوادث المتكررة، وهو ما تحرص وزارة الاقتصاد والهيئة الاتحادية للمواصفات والمقاييس على التوعية به والحد منه عبر هذه المبادرة.

وأكد مدير إدارة الرقابة التجارية أن وزارة الاقتصاد تعتزم إلحاق هذه الخطوة بالعديد من الخطوات التوعوية الأخرى بخصوص مختلف المنتجات والسلع بالتعاون مع شركائها، بما يرتقي بمستوى الوعي الاستهلاكي لدى المتسوقين في مختلف أسواق الدولة ويرسخ لديهم ثقافة الشراء عن بينة ومعرفة الحقوق واتباع إرشادات الأمن والسلامة، الأمر الذي يصب في إطار تحقيق أهداف الوزارة بتمكين الممارسات التجارية السليمة وحماية المستهلك، وينسجم مع توجيهات لجنة الرقابة على الأسواق.