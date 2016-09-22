2.5 % التضخم في دبي خلال أغسطس على أساس سنوي

أفاد مركز دبي للإحصاء، بأن نسبة التضخم في الإمارة بلغت 2.5% خلال أغسطس الماضي مقارنة بالشهر نفسه من عام 2015، مرجعاً السبب الرئيس لذلك إلى ارتفاع الأسعار في مجموعات سلعية عدة.

وأظهر المركز في تقرير أصدره أمس، ارتفاع أسعار التعليم بنسبة 7.24%، وارتفاع أسعار الملابس وملبوسات القدم بنسبة 6.81%، إضافة إلى ارتفاع أسعار السكن، والمياه، والكهرباء، والغاز، والوقود بنسبة 4.66%، وكذلك أسعارالسلع والخدمات المتنوعة بنسبة 3.67%.

كما ارتفعت أسعار الطعام والمشروبات بنسبة 2.72%، فضلاً عن ارتفاع أسعار الصحة بنسبة 1.88%.

وعن أسعار المطاعم والفنادق، تبين أن هناك ارتفاعاً بنسبة 0.34%، فيما سجلت أسعار الاتصالات ارتفاعاً بنسبة 0.02%، بينما سجلت مجموعة النقل انخفاضاً بـ5.15% في أسعارها، كما انخفضت بنسبة لا تتعدى 1% أسعار الأثاث والتأثيث، في حين بلغت نسبة الانخفاض في مجموعة الأدوات المنزلية وإصلاحها 0.23%.

وجاء في التقرير أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك ارتفع خلال الفترة منذ بداية العام الجاري حتى أغسطس 2016 بنسبة 2.4% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأوضح أن الأسعار ارتفعت لكل من التعليم بنسبة 6.42%، فيما ارتفعت الأسعار بالنسبة للسكن، والمياه، والكهرباء، والغاز، والوقود بنسبة 4.69%، والطعام والمشروبات، وكذلك السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 2.13% لكل منهما، في حين ارتفعت أسعار الصحة بنسبة 0.77% والمطاعم والفنادق بنسبة 0.68%.

من جهة أخرى، ذكر التقرير أن أسعار النقل انخفضت بنسبة 1.10% والتبغ بنسبة 0.24% والاتصالات بنسبة 0.05%.

وبمراقبة حركة الأسعار منذ بداية العام (يناير 2016 حتى أغسطس 2016)، بين التقرير أن الأسعار انخفضت بشكل طفيف في يناير 2016 عن ديسمبر 2015 بنسبة بلغت 0.33%، تلاه ارتفاع بسيط في الأسعار في فبراير بتغير بسيط لا يذكر، وعاودت الأسعار الارتفاع خلال مارس بنسبة 0.51% وتواصل الارتفاع في أبريل بنسبة 0.67%، تلاه ارتفاع في الأسعار خلال مايو بنسبة 0.45%.

واستمر الارتفاع خلال يونيو بنسبة 1.07%، وفي يوليو لم يسجل سوى ارتفاع بسيط بلغ 0.09%، ثم عاودت الأسعار الارتفاع لتسجل ارتفاعا في أغسطس بنسبة 0.38%.