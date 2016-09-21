"أدنوك للتوزيع" تفتتح محطة خدمة "المرفأ" البحرية" في المنطقة الغربية بأبوظبي

افتتحت شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع "أدنوك للتوزيع" اليوم محطة خدمة "المرفأ" البحرية في المنطقة الغربية بإمارة أبوظبي، وذلك تماشياً مع التزامها بتنفيذ خطتها التوسعية الهادفة إلى مواكبة حركة النمو الاقتصادي والعمراني الذي تشهده دولة الإمارات. وشهد حفل افتتاح المحطة المدير التنفيذي لإدارة شؤون المواطنين في ديوان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية عامر محمد المنصوري، إلى جانب ممثلي بعض الجهات الحكومية وعدد من المسؤولين في "أدنوك للتوزيع".



وتعد محطة خدمة "المرفأ" البحرية الإضافة الأحدث إلى شبكة "أدنوك للتوزيع" من محطات الخدمة على مستوى الدولة، وتمتاز بكونها المحطة البحرية الثانية من نوعها وفق التصور الجديد لمحطات الخدمة ومرافق تزويد الوقود للصيادين وأصحاب المراكب البحرية.



وتضم قائمة الخدمات التي تقدمها محطة الخدمة الجديدة خيارين من الوقود للصيادين وأصحاب المراكب البحرية وهما خصوصي 95 والديزل الصديق للبيئة، وتمتاز المضخات البحرية المعتمدة بمستويات أداء عالية.



وفي تعليقه على افتتاح محطة الخدمة الجديدة، قال الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة "أدنوك للتوزيع" المهندس سعيد مبارك الراشدي: "استطعنا في ’أدنوك للتوزيع‘ التعرف مبكراً على احتياجات المنطقة الغربية في إمارة أبوظبي من المنتجات والخدمات التبرولية اللازمة لدعم ما تشهده المنطقة من نمو عمراني واقتصادي متزايد خلال الأعوام الماضية، حيث حرصت الشركة على تسخير كافة قدراتها وإمكاناتها لدراسة آليات تلبية تلك الاحتياجات بما يتماشى مع توجهاتها الاستراتيجية."



وأضاف الراشدي: "سنواصل الالتزام بالبحث عن مختلف الفرص التوسعية على مستوى الدولة والتي من شأنها تعزيز قدرتنا على خدمة المجتمع المحلي وتزويده بكافة احتياجاته من منتجات وخدمات عالية الجودة – وبما يتماشى مع خطتها التوسعية الرامية إلى زيادة عدد محطات الخدمة التابعة لها في كافة أرجاء الدولة بحلول عام 2017 لتصل إلى قرابة 450 محطة."



وعملت "أدنوك للتوزيع" على تزويد المحطة البحرية الجديدة برصيف بحري عائم مزود بكشّافات ضوئية خاصة للارتقاء بجودة تقديم الخدمة الليلية، ويمتاز هذا الرصيف بتصميمه المستند إلى مواد مقاومة للحرائق واشتماله على أدوات خاصة لمكافحة اشتعال النيران كطفايات الحريق. كما زُوِّد الرصيف البحري بحواجز وممرات السلامة البحرية وفق ما تتطلبه معايير الصحة والبيئة والسلامة المهنية المعتمدة.



وعلى مدار الساعة، يتيح متجر واحة أدنوك لروّاد المحطة فرصة تسوق حاجياتهم المتنوعة، والاستفادة من خدمات بطاقة رحال المخصصة لوقود الديزل الصديق للبيئة.