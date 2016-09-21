«طيران الإمارات» تطور برنامجها لمكافأة ولاء الشركات بحوافز إضافية

أدخلت شركة «طيران الإمارات» تحسينات على برنامجها لمكافأة ولاء الشركات (بيزنس ريواردز طيران الإمارات)، لتوفير قيمة ومميزات إضافية لمتعامليها.

وذكرت الشركة، في بيان أمس، أن البرنامج بات أكثر تنافسية، مع تضمنه مزايا جديدة تشمل تسهيل الاستبدال والترقية، حتى على الحجوزات التي تتم في آخر لحظة. وأوضحت أن أهم المميزات التي بات يتيحها البرنامج، بعد تطويره، إمكانية استخدام نقاط مكافآت الأعمال لحجز أي مقعد متوافر تجارياً في أي وقت، ما يتيح لأعضائه مرونة أكبر، تعادل استخدام النقود في الحصول على تلك التذاكر، مشيرة إلى أنها الناقلة الأولى والوحيدة في المنطقة، التي تتيح المرونة في إطار برنامجها لمكافأة ولاء الشركات.

وكانت «طيران الإمارات» كلفت إحدى الجهات بإجراء استبيان مستقل عن طبيعة العادات والتوقعات السائدة لدى أكثر من 800 من مسافري الأعمال وصانعي القرار في مجال سفريات الشركات في دولة الإمارات. وأكدت النتائج الرئيسة للاستبيان حاجة قطاع سفريات الشركات لقدر أكبر من كفاءة وفاعلية الكلفة، وهو ما تجسد في الخصائص الجديدة لبرنامج «بيزنس ريواردز طيران الإمارات». ووفقاً لنتائج الاستبيان، هناك ثلاثة عوامل رئيسة توضع في الاعتبار عند اختيار ناقلة جوية للسفر، هي: أسعار تذاكر السفر (30%)، توقيت الرحلات (26%)، والقيمة مقابل السعر (23%).