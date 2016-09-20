«الاقتصاد» تطالب بالإسراع في إقرار القانون الجديد للمصرف المركزي

طالبت وزارة الاقتصاد بضرورة الإسراع في إقرار القانون الجديد للمصرف المركزي والقطاع المصرفي عامة، لضمان توفير النقد الكافي وتعزيز حوكمة الشركات، والامتثال للمبادئ الأساسية لاتفاقية «بازل»، وتوقعت الوزارة في تقرير صادر عنها أن تستمر النظرة الاقتصادية المستقبلية المتفائلة للاقتصاد القومي طوال العام الجاري، حتى في ظل الاستمرار في انخفاض أسعار النفط، بدعم من توقعات النمو في القطاعات الحيوية الأخرى، والاحتياطات المالية الهائلة لدى الدولة، والتسهيلات والمزايا التي تشجع على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

ولفت التقرير إلى أنه مع التحسن المنتظر في أسعار النفط من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بوتيرة أسرع في المدى المتوسط، بدعم من زيادة الاستثمار قبل «إكسبو 2020».

وأكدت الوزارة أن الإنفاق على البنى التحتية في قطاع الطيران لن ينتهي في المستقبل القريب، لافتة إلى المشروع الضخم لتوسعة مطار آل مكتوم الدولي بما قيمته 33 مليار دولار (121.4 مليار درهم)، لافتة إلى أن المطار سيصبح الأكبر عالمياً.

القانون الجديد

85 مليون راكب أشار تقرير وزارة الاقتصاد إلى أن أحدث التوقعات الصادرة عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) تشير إلى أن مطار دبي الدولي سيستقبل 85 مليون راكب العام الجاري، كما أن افتتاح ممر جديد في مطار دبي الدولي بكلفة 1.2 مليار دولار، في إطار الخطط الطموحة لتوسعة المطارات في الدولة، سيزيد من قدرة المناولة في مطارات الدولة لتصل إلى 90 مليون راكب، مقابل 75 مليوناً سابقاً.

وتفصيلاً، طالبت وزارة الاقتصاد بضرورة أن تتم الموافقة بأسرع وقت ممكن على القانون الجديد للمصرف المركزي والقطاع المصرفي عامة، لوضع إطار شامل ومتكامل لضمان توفير النقد الكافي، وتعزيز حوكمة الشركات، وتسريع التقدم نحو الامتثال للمبادئ الأساسية للرقابة الفعالة في إطار اتفاقية «بازل»، وكذلك العمل على تدعيم شبكات الأمان والأطر الخاصة بصنع القرار.

وأكدت الوزارة في تقرير تحليلي أصدرته أمس، حول «وضع الاقتصاد الإماراتي والتطورات المستقبلية له»، أن القطاع المالي في الدولة لديه السيولة والاحتياطات المالية، كما يتمتع بقدر كبير من المرونة، ما يجعله قادراً على تحمل الصدمات الشديدة في الاقتصاد العالمي، مشيرة إلى ضرورة الاستمرار في الجهود الجارية لتعزيز إطار العمل الخاص بعمليات مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ومعالجة المخاطر الناجمة عن ذلك، فضلاً عن مواصلة عملية مراقبة قوائم الميزانيات للكيانات المرتبطة بالحكومة لاحتواء أي مخاطر.

وأشار التقرير إلى أنه وفقاً للمحللين، فإنه من المتوقع أن تستمر النظرة الاقتصادية المستقبلية المتفائلة للاقتصاد القومي طوال العام الجاري، حتى في ظل الاستمرار في انخفاض أسعار النفط، مع نمو متوقع للاقتصاد غير النفطي بنسبة 2.4% وتوقعات النمو في القطاعات الحيوية الأخرى والاحتياطات المالية الهائلة لدى الدولة، والتسهيلات والمزايا التي تشجع على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، لافتاً إلى أنه مع التحسن المنتظر في أسعار النفط من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بوتيرة أسرع في المدى المتوسط، بدعم من زيادة الاستثمار قبل «إكسبو 2020»، وأيضاً مع التحسن المرتقب للظروف الخارجية وسط توقعات بأن ينخفض التضخم إلى أقل من 3.2%، مقابل 4.1% عام 2015.

الصدمة الأخيرة

ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي أكد أخيراً أن الإمارات نجحت في امتصاص الصدمة الأخيرة الناجمة عن التراجع الحاد في أسعار النفط اعتماداً على البنية الصلبة والأساس القوي للاقتصاد الوطني، فضلاً عن سياسات الاقتصاد الكلي الحكيمة التي تبنتها الحكومة في السنوات الماضية، ونجحت في توفير احتياطات مالية ضخمة، شكلت حوائط صد حالت دون تأثر الاقتصاد بالانهيار في أسعار النفط، فضلاً عن انتهاج سياسة محورية تعتمد على تنويع الاقتصاد دون الاعتماد الكلي على النفط، وذلك وفقاً لما جاء في التقرير الذي أصدرته البعثة التي زارت الدولة في شهر مايو الماضي، والتقت المسؤولين في الحكومة الاتحادية والمحلية، ومسؤولين في السلطات الاقتصادية المعنية وممثلين عن مجتمع المال والأعمال.

وأوضح أنه من المتوقع زيادة العجز المالي مع انخفاض سعر النفط إلى نحو 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن ينخفض الفائض في الحساب الجاري بواقع 0.3% من الناتج المحلي العام الحالي أيضاً، مع اعتدال نمو القروض في القطاع الخاص متأثراً باحتياجات التمويل المالي الأكبر.

وأكد التقرير أن الاستثمار في تطوير البنية التحتية في قطاع الطيران ضمن خطة الدولة للانتقال المدروس نحو تنويع الاقتصاد، لافتاً إلى أن قطاع الطيران في الدولة تفوق على نظرائه في لندن وهونغ كونغ ومراكزعالمية أخرى، وأسهم في تميز الدولة على الصعيدين الإقليمي والدولي، حيث تحتل الإمارات المرتبة الثالثة في مجال البنية التحتية للنقل الجوي، وفقاً للمنتدى الاقتصادي العالمي، بعد أن احتلت المرتبة الأولى في جودة البنية التحتية.

البنى التحتية

وبين أن الإنفاق على البنى التحتية في قطاع الطيران لن ينتهي في المستقبل القريب، حيث سيستمر فترة طويلة، وتتطلع شركات المقاولات والتصميم والهندسة للحصول على حصتها في المشروع الضخم لتوسعة مطار آل مكتوم الدولي، حيث من المقرر أن تتم توسعته خلال العقد المقبل، بما قيمته 33 مليار دولار (121.4 مليار درهم)، كما أعلنت «مؤسسة مطارات دبي» خططها لتوسعة صالة الركاب في المطار لتستوعب 26 مليون مسافر، ومن المقرر أن تبدأ أعمال البناء العام المقبل.

ولفت إلى أن المحللين يعتقدون أن مطار آل مكتوم الدولي في مدينة «دبي الجنوب»، التي بدأت عمليات الشحن منه في عام 2010، وعمليات الركاب في عام 2013 سيصبح أكبر مطار في العالم فور الانتهاء منه، وستكون لديه القدرة على التعامل مع 200 مليون مسافر، و16 مليون طن من البضائع، وسيضم محور المطار مناطق تتألف من مدينة دبي اللوجستية والمدينة التجارية والسكنية ومدينة الطيران ومدينة الغولف.