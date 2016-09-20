50.5 مليار درهم شيكات مرتجعة في 8 شهور

أفادت إحصاءات صادرة عن المصرف المركزي، أمس، بأن قيمة الشيكات المرتجعة بلغت خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري 50.5 مليار درهم لـ951 ألفاً و963 شيكاً، تمثل نسبة 4.8% من إجمالي الشيكات التي تمت مقاصتها باستخدام صورها الضوئية.

وسجلت قيمة الشيكات المرتجعة نمواً نسبته 32% مقارنة بالفترة ذاتها من 2015 التي بلغت فيها 38.2 مليار درهم.

وتفرض البنوك رسماً قيمته 100 درهم على الشيك المرتجع المسحوب على الحساب، وفق نظام القروض الشخصية المعمول به منذ مايو 2011.

ووفقاً للإحصاءات، بلغت القيمة الإجمالية للشيكات التي قدمت لمقاصة الشيكات بالدولة خلال الشهور الثمانية الأولى من عام 2016 نحو تريليون و53.09 مليار درهم، قيمة 21.18 مليون شيك، مقابل تريليون و65.96 مليار درهم، قيمة 20.93 مليون شيك خلال الشهور الثمانية الأولى من عام 2015.

وأشارت الإحصاءات إلى أن القيمة الاجمالية للشيكات التي قدمت لمقاصة الشيكات بالدولة في شهر أغسطس منفرداً بلغت 129.11 مليار درهم، قيمة مليونين و591 ألفاً و36 شيكاً، مقابل 120.8 مليار درهم، قيمة مليونين و443 ألفاً و92 شيكاً في يوليو الماضيين، بارتفاع شهري قيمته نحو 8.31 مليارات درهم بنسبة 6.88%. وأظهرت الإحصاءات أن إجمالي قيمة التحويلات التي نفذت بين البنوك العاملة بالدولة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية «يو إيه إي إف تي إس» خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري، ارتفع إلى ستة تريليونات و517.99 مليار درهم، مقابل نحو أربعة تريليونات و978.97 مليار درهم في الفترة نفسها من عام 2015، بارتفاع بلغت قيمته نحو 1.54 تريليون درهم، وبنمو بلغ 30.91%.