«إينوك»: زيادة القدرة الإنتاجية لمصفاة جبل علي 50%

كشفت شركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك) عن خططها لرفع القدرة الإنتاجية لمصفاة شركة «إينوك للتصنيع» في جبل علي بنسبة 50%، بموجب عقد تم توقيعه مع شركة «تكنيب إيطاليا»، التي ستتولى أعمال التصميم والإنشاء لوحدات المعالجة الجديدة، ومن المتوقع لهذا المشروع، الذي يشمل ثلاث حزم توسعة منفصلة بكلفة تقديرية تزيد على مليار دولار أميركي (3.68 مليارات درهم)، أن يصبح جاهزاً للإنتاج بحلول الربع الأخير من عام 2019. وأكدت الشركة في بيان أن أعمال الحزمة الرئيسة تتضمن إضافة سلسلة معالجة جديدة للمكثفات، بهدف رفع طاقة الإنتاج اليومي الحالية للمصفاة من 140 ألف برميل، إلى 210 آلاف برميل، كما سيتم تركيب وحدات معالجة إضافية هي وحدة المعالجة الهيدروجينية للغاز الطبيعي (المسال/‏‏النافثا)، ووحدة (أزمرة)، ووحدة المعالجة الهيدروجينية للكيروسين، ووحدة المعالجة الهيدروجينية للديزل، التي من شأنها ضمان تلبية منتجات الوقود التي توفرها المصفاة للطلب المحلي المتزايد على الوقود، إضافة إلى تعزيز الصادرات من هذه المنتجات. وأشارت إلى أن مشروع توسعة مصفاة جبل علي يعد جزءاً من استراتيجية «إينوك» لتطوير الصناعات النفطية، وتلبية المتطلبات المستقبلية لهذه الصناعة.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة «إينوك»، سعيد محمد الطاير: «تلبية الطلب المتنامي على الطاقة تتصدر أولويات الحكومة، ويأتي مشروع التوسعة الطموح كإحدى اللبنات الرئيسة في قطاع البنى التحتية للطاقة للوفاء بالاحتياجات المستقبلية ودعماً للنمو المستدام ولخطة دبي 2021».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»، سيف حميد الفلاسي، إن «الطلب على الطاقة في دولة الإمارات يتزايد بنسبة 9% سنوياً، وقد استدعى قطاع الطيران الناشئ وتطور الاحتياجات اللوجستية للعديد من الصناعات وضع استراتيجية طويلة الأمد، تهدف إلى تطوير البنية التحتية الكفيلة بدفع عجلة النمو في البلاد، ويعد مشروع توسعة المصفاة جزءاً من هذه الاستراتيجية».