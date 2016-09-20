44.8 مليار درهم الإنفاق السنوي على سوق التجزئة في أبوظبي 2018

توقعت شركة «غلف ريليتد» أن يصل حجم الإنفاق السنوي في سوق التجزئة في أبوظبي إلى 12.18 مليار دولار (44.8 مليار درهم)، بحلول عام 2018، وهو ما أرجعته الشركة إلى النمو المتواصل والتطور المتسارع اللذين تشهدهما السوق الاستهلاكية في أبوظبي، فضلاً عن المشروعات الخاصة بالبنية التحتية والترفيه التي تشهدها الإمارة بشكل متسارع حالياً.

ولفتت الشركة في تصريحات صحافية، أمس، إلى أن أبوظبي تحولت إلى وجهة سياحية رئيسة في المنطقة، إذ تزيد معدلات السياحة بنسب تصل إلى 50% سنوياً، وكشفت الشركة أنه تم تأجير 50% من إجمالي المساحات القابلة للتأجير في «الماريه سنترال»، الذي تبلغ كلفته 3.68 مليارات درهم، وتم توفيرها بالكامل.

كلفة المشروع

وتفصيلاً، قال المدير التنفيذي المشارك لشركة «غلف ريليتد»، الرئيس التنفيذي لشركة «غلف كابيتال»، الدكتور كريم الصلح، إنه «تم تأجير 50% من إجمالي المساحات القابلة للتأجير في (الماريه سنترال)، ما يعادل 785 ألف قدم مربعة»، متوقعاً أن ترتفع بنهاية العام الجاري إلى 75% في المشروع الذي سيتم افتتاحه في أغسطس 2018.

وأضاف الصلح، في تصريحات له خلال مائدة مستديرة مع ممثلي وسائل الإعلام، أمس، أن «كلفة مشروع (الماريه سنترال) تصل إلى أكثر من مليار دولار (3.68 مليارات درهم)، بينما تبلغ كلفة البرج السكني والبرج الفندقي المجاورين للمركز التجاري إلى نصف المليار درهم، لتصل كلفة المشروع ككل إلى 1.5 مليار دولار (5.52 مليارات درهم)». وأوضح أنه تم توفير التمويل المطلوب بأكمله لـ«الماريه سنترال»، والذي يبلغ مليار دولار، من البنوك والشركة نفسها، بينما تشهد الفترة المقبلة مفاوضات مع عدد من البنوك من أجل تأمين جانب من التمويل المطلوب للبرج السكني والبرج الفندقي، وذلك بعد طرح المناقصة الخاصة بالتنفيذ والانتهاء من التصاميم النهائية، والتحقق من الكلفة المطلوبة. ولفت الصلح إلى أنه من المتوقع أن يصل عدد زوار «الماريه سنترال» و«الغاليريا مول» اللذين سيرتبطان ببعضهما عبر جسر لاحقاً إلى أكثر من 20 مليون زائر سنوياً بعد اكتمال العمليات الإنشائية وعمليات التأجير.

ونوه بأن أكثر من 60 علامة تجارية جديدة انضمت إلى المركز التجاري من خلال الشراكة مع نخبة من تجار التجزئة بمن فيهم «مجموعة دبي القابضة» و«مجموعة ماجد الفطيم» و«مجموعة شلهوب» و«مجموعة الطاير»، وغيرهم من التجار الذين يستقطبون علامات تجارية دولية معروفة، مشيراً إلى أن أكثر من نصف هذه العلامات التجارية يدخل أبوظبي للمرة الأولى، وبعضها يدخل منطقة الشرق الأوسط للمرة الأولى.

الإنفاق السنوي

إلى ذلك، أكد الصلح أنه من المتوقع أن يصل حجم الإنفاق السنوي في سوق التجزئة في أبوظبي إلى 12.18 مليار دولار (44.8 مليار درهم) بحلول عام 2018، وهو ما يرجع إلى النمو المتواصل والتطور المتسارع اللذين تشهدهما السوق الاستهلاكية في أبوظبي، فضلاً عن المشروعات الخاصة بالبنية التحتية والترفيه التي تشهدها أبوظبي بشكل متسارع حالياً. ولفت الصلح إلى أن أبوظبي تحولت إلى وجهة سياحية رئيسة في المنطقة، كما أن معدلات السياحة فيها تزيد بنسب تصل إلى 50% سنوياً، مشيراً إلى أنه من المنتظر أن يبلغ عدد سكان أبوظبي ثلاثة ملايين ساكن، وأن يبلغ عدد الزوار ثمانية ملايين زائر وسائح بحلول عام 2030.

«الماريه سنترال»

وأشار الصلح إلى أنه بمجرد افتتاحه في 2018 سيوفر «الماريه سنترال» خيارات عدة من مرافق التسوق والمطاعم والترفيه والأنشطة العائلية لنحو 15 ألف شخص من المتوقع أن تستقطبهم «جزيرة الماريه» للعيش والعمل، كما يغطي المشروع مساحة 2.8 مليون قدم مربعة في موقع محوري بمنطقة الأعمال المركزية الجديدة الممتدة على مساحة 15 مليون قدم مربعة. ونوه بأنه سيتم البدء في إقامة البرج السكني بعد عام من افتتاح «الماريه سنترال»، يعقبها البدء بالأعمال الإنشائية للبرج الفندقي.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة «مجموعة دبي القابضة»، علي بن سعيد الشامسي، إن السوق الاستهلاكية في منطقة الخليج لاتزال في مرحلة النمو، إلاّ أن مراكز التسوق أثبتت ذاتها كمكوّن أساسي للحياة المجتمعية، مشيراً إلى أن ما يميّز «الماريه سنترال» أنه تخطى برؤيته الشاملة المفاهيم التقليدية لمراكز التسوق، ليؤسس مشروعاً متعدد الاستخدامات يضفي على المجتمع أبعاداً جديدة ويسهم في إثراء الحياة الاجتماعية.