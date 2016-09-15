الإمارات اليوم

حمدان بن محمد: نسير بخطوات ثابتة لتحقيق رؤية محمد بن راشد بأن تكون دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي

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قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في تغريدة له على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "اطلعت على تقرير المدن المستدامة الصادر عن شركة اركاديس الدولية الذي وصف دبي بأنها عاصمة الاقتصاد الإسلامي والوجهة المفضلة للاستثمار اقليمياً.

وأضاف سموه: "اليوم يبلغ حجم الصكوك المُدرجة في أسواق دبي المالية نحو 164 مليار درهم لتكون بالتالي الأولى عالمياً في هذا المجال".

وتابع سموه في تغريدة أخرى: "نسير بخطوات ثابتة لتحقيق رؤية محمد بن راشد بأن تكون دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي وإنجاز أهداف استراتيجية دبي للاقتصاد الإسلامي".

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