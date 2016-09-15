حمدان بن محمد: نسير بخطوات ثابتة لتحقيق رؤية محمد بن راشد بأن تكون دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي

قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في تغريدة له على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "اطلعت على تقرير المدن المستدامة الصادر عن شركة اركاديس الدولية الذي وصف دبي بأنها عاصمة الاقتصاد الإسلامي والوجهة المفضلة للاستثمار اقليمياً.

وأضاف سموه: "اليوم يبلغ حجم الصكوك المُدرجة في أسواق دبي المالية نحو 164 مليار درهم لتكون بالتالي الأولى عالمياً في هذا المجال".

وتابع سموه في تغريدة أخرى: "نسير بخطوات ثابتة لتحقيق رؤية محمد بن راشد بأن تكون دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي وإنجاز أهداف استراتيجية دبي للاقتصاد الإسلامي".