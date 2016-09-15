515 درهماً متوسط سعر الغرفة الفندقية في دبي خلال أغسطس

أفادت مؤسسة «إس تي آر غلوبال» المتخصصة في الأبحاث الفندقية، بأن متوسط سعر الغرفة الفندقية في دبي وصل إلى نحو 515 درهماً خلال أغسطس الماضي، بنسبة تراجع بلغت نحو 10.2%، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2015.

وأظهرت بيانات المؤسسة أن السوق الفندقية في الإمارة لاتزال تسجل واحداً من أعلى المعدلات العالمية في متوسط أسعار الغرف الفندقية، مقارنة بأبرز الوجهات السياحية حول العالم وأكثرها استقطاباً للزوار، مشيرة إلى أن مستويات العرض في السوق الفندقية في الإمارة نمت بنسبة 5.5% خلال أغسطس 2016، بينما سجل الطلب بدوره نمواً بلغ 9.2%.

ولفتت البيانات إلى أن متوسط الإشغال الفندقي في دبي وصل إلى 76.1% خلال الشهر المذكور بنسبة نمو بلغت 3.4% مقارنة بأغسطس من العام الماضي، فيما وصل العائد على الغرفة المتاحة إلى 392 درهماً مسجلاً تراجعاً نسبته نحو 7%.

وأوضحت المؤسسة أنه وفقاً لبيانات دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، فقد سجلت أبرز الأسواق المصدرة للزوار إلى الإمارة، نمواً في أعداد السياح إلى دبي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري (في الفترة الممتدة بين يناير ويوليو 2016)، مبينة أن السوق الهندية سجلت نمواً بنسبة 9%، في وقت سجلت السوق السعودية نمواً وصلت نسبته إلى 5%، كما سجلت السوق العُمانية نمواً نسبته 22%، والسوق البريطانية نمواً نسبته 4%.