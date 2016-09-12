«الاقتصاد» تتوقع ارتفاع صادرات الإمارات إلى 1.3 تريليون درهم بنهاية 2016

توقعت وزارة الاقتصاد، ارتفاع صادرات الإمارات من السلع والخدمات بنهاية العام الجاري، إلى 1.314 تريليون درهم، مقارنة بـ1.251 تريليون درهم خلال عام 2015 بزيادة تبلغ 5%.

جاء ذلك في تقرير أصدرته الوزارة حول تطوّر التجارة الخارجية للدولة عن الربع الثاني المنتهي في يونيو الماضي، تحت عنوان «تقرير تحليلي حول رصد ومتابعة وتحليل تطوّرات التجارة الخارجية - الربع الثاني 2016».

ويتضمن التقرير الفصلي، الذي أعدته إدارة سياسات التجارة الخارجية في قطاع التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد، ستة فصول، يتناول الفصل الأول منها مستجدات التجارة الخارجية لدولة الإمارات المتوقعة، فيما يسلط الفصل الثاني الضوء على مستويات الأداء لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الست، في ضوء التوقعات والتقارير الصادرة عن المنظمات المالية والاقتصادية الدولية، بينما يعالج الفصل الثالث أحدث التقارير الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD التي تركز على توقعات النمو الاقتصادي العالمي.

وركز معدو التقرير في الفصل الرابع، الذي حمل عنوان «طريق الحرير الصيني الجديد بين الواقع والحلم»، على المبادرة التي طرحتها الصين في الآونة الأخيرة، التي تستهدف إحياء طريق الحرير الجديد، وما يمكن أن يحققه هذا المشروع العملاق من فوائد اقتصادية للصين وللدول المشاركة فيه، خصوصاً الدول العربية في المنطقة. ويتناول الفصل الخامس من التقرير صناعة النقل الجوي واستشراف آفاقها المستقبلية على الصعيدين الإقليمي والعالمي. ويحمل الفصل السادس والأخير من التقرير عنوان «الازدواج الضريبي»، ويتناول بالشرح هذا المفهوم.