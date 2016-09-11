«الشارقة للاستثمار الأجنبي» يبحث آفاق الاقتصاد العالمي وتوجهات القطاعات الاستثمارية

ينطلق، في 28 سبتمبر الجاري ولمدة يومين، منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر 2016، الذي تنظمه هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، بالتعاون مع مجلة «فاينانشال تايمز» البريطانية، ومجلة الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأفاد بيان، صدر أمس، بأن المنتدى سيلقي بالضوء على آفاق الاقتصاد العالمي، كما يستعرض مجموعة من الخبراء والاقتصاديين توجهات القطاعات الاستثمارية الرئيسة في العالم.

وقال المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، مروان بن جاسم السركال، إن المنتدى سيسلط الضوء على عدد من أهم القضايا الاقتصادية، محلياً وإقليمياً ودولياً، للخروج بعدد من التوصيات ذات الشأن، بهدف تحقيق نقلة نوعية في مخرجات العملية الاقتصادية، وتبسيط الإجراءات، وتوفير الحلول اللازمة للتحديات.

وتابع: «يمر الاقتصاد العالمي، منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية عام 2008، بمرحلة من التقلبات التي تعصف به بين حين وآخر، نجمت عنها مجموعة تحديات استثنائية، لم يعهدها العالم منذ عقود، والتي أثرت بشكل مباشر في حركة الاستثمارات الأجنبية العالمية، وغيرت من ملاذاتها الآمنة، ورفعت نسب المخاطرة في انتقال رؤوس الأموال عبر الحدود إلى نسب غير مسبوقة».

وأضاف أنه في ظل هذه الظروف المضطربة، برزت دولة الإمارات، والشارقة، بصفتها واحدة من محركات النمو الاقتصادي السبعة في الدولة، وجهة استثمارية آمنة نجحت في استقطاب رؤوس الأموال من شرق العالم وغربه، وباتت منصة لرجال الأعمال والمستثمرين الاستراتيجيين، الباحثين عن بيئة ذات مناخ فريد.