«غرفة أبوظبي» تدعو الشركات الهندية إلى تعزيز استثماراتها الصناعية في الإمارة

دعا عضو مجلس إدارة «غرفة أبوظبي»، جمال النعيمي، رجال الأعمال والمستثمرين من دولة الإمارات والهند إلى تبادل الزيارات واكتشاف فرص الاستثمار، لاسيما في القطاع الخاص.

ودعا النعيمي خلال استقبال وفد تجاري هندي من ولاية «غوجرات» الهندية برئاسة الوزير المشارك في حكومة غوجرات، إس جيه حيدر إياس، الشركات الصناعية الهندية إلى تعزيز استثماراتها في إمارة أبوظبي، معرباً عن استعداد «غرفة أبوظبي» التام لدعم رجال الأعمال من الهند الراغبين في العمل والاستثمار بالإمارة.

وذكر أن الهند تعتبر الشريك التجاري الأول لدولة الإمارات، لافتاً إلى تضاعف حجم التبادل التجاري بين الجانبين إلى مستويات كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية، إذ جاوزت قيمة المبادلات التجارية 34 مليار دولار في نهاية عام 2015، في وقت تعمل فيه داخل الإمارات 4365 شركة ومؤسسة هندية في القطاعات والمجالات كافة.

وقال إن أسواق الهند تعتبر أكبر الأسواق للصادرات الإماراتية عموماً، مشيراً إلى أن المصانع الهندية تمتلك خبرات صناعية متميزة يمكن الاستفادة منها في تأسيس المشروعات الصناعية في إمارة أبوظبي، التي تسعى إلى ترسيخ وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.

ولفت إلى ارتفاع عدد المؤسسات والشركات الإماراتية التي تستثمر في أسواق الهند، مبيناً أن استثمارات الشركات الإماراتية في الهند تتركز في قطاعات الطاقة، والإنشاءات، والخدمات، والبرمجيات، والتطوير العقاري، والشحن، والمجوهرات، والقطاع المالي والمصرفي، والفنادق والمطاعم، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلاً عن مجال العمليات البحرية والموانئ والحاويات.

وأشار النعيمي إلى التسهيلات والخدمات والخطط الاقتصادية لإمارة أبوظبي، التي توفر فرصاً مميزة للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم ومن الهند بصورة خاصة، موضحاً أن عملية التنمية الشاملة التي تشهدها إمارة أبوظبي، تستمد مقوماتها ومحفزاتها من استراتيجية التطوير الواردة في «رؤية أبوظبي 2030»، التي تركز على تأسيس اقتصاد قائم على أسس معرفية متنوعة ومستدامة.