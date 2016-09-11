عروض الفنادق ترفع معدلات الإشغال خلال «الأضحى»

قال مسؤولو فنادق إن طرح عروض تشجيعية خاصة بمناسبة عيد الأضحى، أسهم في خفض أسعار الغرف الفندقية لمختلف شرائح الزوّار، مؤكدين أن إجازة العيد رفعت الإشغال الفندقي إلى مستويات كبيرة وصلت إلى نسبة 100% في بعض الفنادق، على الرغم من المعروض الفندقي الجديد.

وذكروا لـ«الإمارات اليوم» أن أغلبية النزلاء، وفقاً للحجوزات، هم من السوقين المحلية والخليجية، مشيرين إلى أن الأسعار الحالية للغرف الفندقية تنافسية، وتشجع على السياحة الداخلية خلال عطلة العيد، فضلاً عن تنوع المنتج السياحي في دبي.

سياحة داخلية

وتفصيلاً، توقع المدير العام لفندقي «المروج» و«البستان روتانا» في دبي، حسين هاشم، معدل إشغال في فندق «المروج» يصل إلى 100% خلال عطلة عيد الأضحى، وأكثر من 90% بالنسبة لفندق «البستان»، لافتاً إلى أن طرح عروض تشجيعية خاصة بهذه المناسبة على أسعار الغرف أسهم في خفض متوسط الأسعار بنسبة 20%.

وأضاف أن معظم المنشآت الفندقية تعتمد على حركة السياحة الداخلية بالدرجة الأولى خلال عطلة العيد، مؤكداً أن أسعار الغرف الفندقية مشجعة للنزلاء.

من جانبه، قال المدير العام لفندق «ويستن دبي»، خالد غالب، إن الفندق تلقى حجوزات جيدة لعطلة عيد الأضحى، من مختلف الأسواق، فضلاً عن السوق المحلية، لافتاً إلى أن أسعار الغرف الفندقية تبدأ من 550 درهماً.

أسعار تنافسية

إلى ذلك، قال المدير العام لـ«فيرست سنترال» للشقق الفندقية، وائل الباهي، إن أسعار الغرف الفندقية تبدأ من نحو 400 درهم خلال عطلة عيد الأضحى، مشيراً إلى أن السوق المحلية تعد المصدر الأساسي للنزلاء في مختلف المنشآت العاملة في دبي، فضلاً عن السوق الخليجية.

وتوقع الباهي أن تجاوز مستويات الإشغال في الفندق حاجز 85% خلال عطلة الأضحى، لافتاً إلى أن أسعار الغرف الفندقية أقل من مستوياتها خلال العام الماضي، في ظل المعروض الجديد الذي يدخل السوق تباعاً، وأضاف أن الأسعار التنافسية للغرف الفندقية ستشجع على السياحة الداخلية خلال الإجازة، مؤكداً أن عطلة الأضحى أسهمت في رفع معدلات الإشغال الفندقي إلى مستويات كبيرة.

أما الرئيس التنفيذي للعمليات في مركز وريزدنس البستان، موسى الحايك، فقال إن أسعار الغرف الفندقية تراوح بين 300 و500 درهم خلال عطلة عيد الأضحى، لافتاً إلى أن المركز طرح أسعاراً خاصة بالعيد لرفع مستويات الإشغال الفندقي التي يتوقع أن تصل إلى 93% حتى نهاية العطلة.

وأكد الحايك أنه تم طرح عروض خاصة للعائلات على الغرف الفندقية خلال العطلة، فضلاً عن عروض لخدمات الطعام، وتقديم قسائم تسوق للنزلاء، لافتاً إلى أن أغلبية النزلاء خلال العطلة هم من السوق المحلية.

وأوضح أن أسعار الغرف الفندقية خلال الفترة الحالية تنافسية بشكل كبير مقارنة بالعام الماضي، مشيراً إلى أن جزءاً كبيراً من المنشآت لجأ إلى خفض أسعاره للحفاظ على الحصص السوقية، مع دخول مزيد من الفنادق الجديدة، الخدمة.

وقال إن المتوسط العام لأسعار الغرف الفندقية أقل بنسبة 15% خلال الموسم الجاري، مقارنة بالعام الماضي.

المنتج السياحي

من جهته، اتفق مدير إدارة المناسبات في فندق «غراند حياة دبي»، مالك صفا، مع نظرائه في أن أسعار الغرف الفندقية تنافسية خلال العام الجاري، وتعتبر الأقل مقارنة بمستويات العام الماضي.

وقال إن المعروض الجديد الذي دخل السوق أخيراً أسهم في خفض الأسعار بنسب محددة، وهي تناسب حالياً مختلف شرائح الزوار.

وتوقع صفا معدل إشغال فندقي في «غراند حياة دبي» يصل إلى 100% خلال عطلة «الأضحى»، مؤكداً أن تنوع المنتج السياحي في دبي يسهم في استقطاب شرائح جديدة من الزوار، في وقت تعد فيه السوق الخليجية المصدر الأول لنزلاء الفندق خلال العطلة.

وأضاف أنه مقارنة بعطلة عيد الأضحى خلال العام الماضي، فإن مستوى الحجوزات من السوق المحلية شهد ارتفاعاً في ظل العروض التي طرحتها المنشآت الفندقية العاملة في دبي.

عروض فندقية

في السياق نفسه، قال المدير العام لفندق «بارك روتانا أبوظبي» مارك دي بير، إن الحجوزات ارتفعت بشكل كبير مع اقتراب فترة عيد الأضحى، متوقعاً أن يحقق الفندق معدلات إشغال تراوح بين 75 و85%.

وأضاف أن حجوزات الفندق متنوعة، خصوصاً من السعودية والكويت وقطر، إضافة إلى السوق المحلية التي يتوقع أن تستحوذ على نسبة 60% من حجوزات الفندق تقريباً.

وأوضح دي بير أن الفندق يقدم عروضاً خلال فترة عيد الأضحى تركز على الأسعار المخفضة للغرف العائلية، وتقديم عروض للأسعار عند حجز غرفتين، إضافة الى تخفيضات بنسب تجاوز 20% عند حجز الغرفة مع إفطار، أو تذاكر لـ«عالم فيراري» أو «ياس ووتروورلد».

من جانبها، قالت مديرة العلاقات العامة والتسويق في فندق «انتركونتيننتال أبوظبي» ريما البارودي، إن أبرز الأسواق التي تشكل نسب الإشغال في الفندق هي السوق المحلية، لا سيما من المناطق الشمالية، إضافة إلى السوق الألمانية.

واوضحت أن الفندق يطرح عروضاً على الإقامة بخصومات تصل إلى 30% ابتداء من أول من أمس، وحتى انتهاء إجازة عيد الأضحى في 17 سبتمبر الجاري.

إلى ذلك، توقع مدير المبيعات والتسويق في فندق «ميلينيوم أبوظبي» جورج طحان، أن تحقق نسب الإشغال في الفندق، نمواً خلال فترة عيد الأضحى، مؤكداً أن معظم الحجوزات تأتي من السوق المحلية، وأسواق الدول الخليجية المجاورة، فضلاً عن السوق الصينية.

وأضاف أن الفندق يطرح خلال فترة العيد عروضاً تتضمن حصول النزيل على خصم في سعر الغرفة يستخدم في خدمات الطعام والشراب من الفندق، فضلاً عن تضمين تذاكر لـ«عالم فيراري» و«ياس ووتروورلد» في سعر الإقامة.