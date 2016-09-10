«موانئ دبي» تتعاون مع أذربيجان لتطوير منطقة «أليات» للتجارة الحرة

رحّب رئيس جمهورية أذربيجان، إلهام علييف، بتعاون مجموعة «موانئ دبي» العالمية مع جمهورية أذربيجان لتطوير منطقة «أليات» للتجارة الحرة من خلال اتفاقية استشارية تم توقيعها بين الجانبين، ليصبح ميناء «باكو» بعد إقامة هذه المنطقة الحرة مركزاً لوجستياً رئيساً في وسط أوراسيا، يخدم الأسواق الأوروبية والآسيوية. وأكد علييف خلال لقائه مع رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة «موانئ دبي» العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، سلطان أحمد بن سليم، أن بلاده تتطلع إلى تعزيز التعاون مع «موانئ دبي العالمية».

من جانبه، قال سلطان أحمد بن سليم: «تدشن (موانئ دبي) العالمية من خلال توقيع الاتفاقية الاستشارية لتطوير منطقة (أليات) للتجارة الحرة مرحلة جديدة من التعاون مع جمهورية أذربيجان»، لافتاً إلى أنه اقترح على الرئيس إلهام علييف إنشاء ثلاث مناطق حرة لوجستية جديدة: الأولى على حدود جمهورية أذربيجان وإيران، والثانية على حدود روسيا، والثالثة على حدود جورجيا. وأضاف أن هذه المناطق سيتم ربطها كلها عبر خطوط سكة الحديد الأذربيجانية مع منطقة «أليات» للتجارة الحرة وميناء ومطار «باكو»، ما يتيح توصيل البضائع من ميناء «أكتاو» في جمهورية كازاخستان، الذي تتولى «موانئ دبي» العالمية تطويره وإدارته إلى ميناء «باكو» ثم نقل البضائع إلى البحر الأسود وإلى «موانئ دبي» برومانيا وتر كيا وأوروبا وذلك ضمن شبكتها الدولية.

وتابع بن سليم: «بلغت قيمة تجارة دبي الخارجية مع أذربيجان في عام 2015 نحو 1.251 مليار درهم، توزعت إلى الواردات بقيمة 39.34 مليون درهم، والصادرات بقيمة 271.28 مليون درهم، وإعادة التصدير بقيمة 941.19 مليون درهم، وفي الربع الأول من عام 2016 بلغت قيمة تجارة دبي الخارجية مع أذربيجان 151.91 مليون درهم، توزعت إلى الواردات بقيمة 3.1 ملايين درهم، والصادرات بقيمة 54.52 مليون درهم، وإعادة التصدير بقيمة 94.29 مليون درهم».