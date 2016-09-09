محللون: الهدوء والاستقرار يخيّمان على أسواق المال ترقباً لنتائج الربع الثالث

أفاد محللون ماليون بأن هدوء واستقرار التعاملات كانا السمة الغالبة لتعاملات أسواق المال خلال جلسات الأسبوع الماضي استعداداً لإجازة عيد الأضحى، ورغبة كثير من المستثمرين عدم بناء مراكز جديدة إلا بعد انتهاء العطلة، موضحين أن غياب المحفزات المحلية والعالمية دفعا الأسواق نحو الهدوء، كما شهدت أسعار النفط تذبذباً طفيفاً لم يتجاوز 1%، لذا لم تتأثر أسواق المال بها بالشكل المعتاد.

862.83 مليون درهم مشتريات الأجانب أفاد سوق دبي المالي بأن قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم بلغت خلال الأسبوع الماضي نحو862.83 مليون درهم، لتشكل 41.95% من إجمالي قيمة المشتريات. كما بلغت قيمة مبيعاتهم خلال الفترة نفسها نحو 880.03 مليون درهم، لتشكل 42.79% من المبيعات. وبلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 17.2 مليون درهم، كمحصلة بيع. وبلغت قيمة الأسهم المشتراة من المستثمرين المؤسساتيين خلال الأسبوع الماضي نحو 556.17 مليون درهم، بينما سجلت قيمة مبيعاتهم نحو 565.04 مليون درهم. وبلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال الفترة نفسها نحو 8.86 ملايين درهم، كمحصلة بيع.

وأضافوا أن الأسواق تنتظر وضوح الرؤية في ما يخص قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن رفع أسعار الفائدة، المتوقع الأسبوع المقبل، لافتين إلى أن التعاملات تركزت على أسهم بعينها.

وارتفع المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 0.2%، كما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.8%، وارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة بقيمة 3.7 مليارات درهم.

القيمة السوقية

وتفصيلاً، سجلت القيمة السوقية للشركات المدرجة ارتفاعاً بحدود 3.7 مليارات درهم، منهية جلسة أمس عند 783.1 مليار درهم، ارتفاعاً من 779.4 مليار درهم بنهاية الأسبوع السابق. وشهدت الأسواق خلال جلسات الأسبوع الماضي تداول 2.3 مليار سهم، بقيمة إجمالية 2.8 مليار درهم. وشهد المؤشر العام لسوق دبي ارتفاعاً طفيفاً بحدود سبع نقاط، تعادل نسبة 0.2%، منهياً تداولات أمس عند مستوى 3519 نقطة، مقارنة مع مستوى إغلاق 3512 نقطة خلال الأسبوع السابق.

كما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بحدود 36 نقطة، تشكل نسبة 0.8%، مستقراً عند مستوى 4516 نقطة، مقابل 4480 نقطة بنهاية الأسبوع السابق.

ارتفاع نسبي

من جانبه، قال المدير العام لشركة «غلوبال» للأسهم السندات، وائل أبومحيسن إن «أحجام التداول شهدت ارتفاعاً نسبياً خلال الجلسات الأولى للأسبوع الماضي وتذبذباً يميل إلى الارتفاع، بجانب التركيز على أسهم محددة، نتيجة تداول أخبار عليها مثل (الخليج للملاحة) و(بيت التمويل الخليجي) و(إشراق)»، مضيفاً أن «جلستي آخر الأسبوع شهدتا حالة من الهدوء والاستقرار، بسبب اقتراب عطلة عيد الأضحى، ورغبة غالبية المستثمرين عدم بناء مراكز جديدة إلى ما بعد انتهاء الإجازة ووضوح الرؤية في ما يخص قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، بشأن رفع أسعار الفائدة والمتوقع الأسبوع المقبل».

وأضاف أبومحيسن أن الأداء المضاربي القصير كان السمة الغالبة للتعاملات اليومية، مشيراً إلى أن الجميع ينتظر بدء إعلان نتائج الربع الثالث لأخذ قرار استثماري في ضوئها.

تذبذب طفيف

من جهته، قال المحلل المالي بشركة «الأنصاري للخدمات المالية»، عبدالقادر شعث إن «كلا السوقين شهدا تذبذباً طفيفاً يميل إلى الهدوء والاستقرار عند مستويات السيولة المعتادة نفسها، باستثناء جلستين في بداية الأسبوع، مع تركز التعاملات على أسهم معينة منها سهم (شعاع كابيتال)، الذي حقق أعلى سعر له خلال 52 أسبوعاً، بسبب إضافته ضمن مؤشر (سوق المشتقات)».

وأضاف أنه من الناحية الفنية مازال السوق يأخذ اتجاهاً عرضياً يميل إلى الارتفاع أو الانخفاض الطفيف، بسبب غياب المحفزات المحلية أو العالمية، وتزامن ذلك مع دخول إجازة عيد الأضحى، مشيراً إلى أن الفترة الحالية عادة ما يحجم المستثمر فيها عن الدخول والاستثمار، حيث يميل غالبية المستثمرين إلى البيع وتصفية مراكزهم والانتظار لما بعد الإجازة، وترقب نتائج الشركات للربع الثالث.

بدوره، قال المدير العام لمركز «الشرهان» للأسهم والسندات، جمال عجاج، إن «الأداء في مجمله كان هادئاً مع تذبذب طفيف، بسبب فترة الإجازة وقرب إعلان نتائج الربع الثالث التي ينتظرها المستثمرون»، لافتاً إلى أن غياب المحفزات المحلية والعالمية دفعا الأسواق نحو الهدوء. وأضاف أن أسعار النفط شهدت تذبذباً طفيفاً لم يتجاوز 1%، لذا لم تتأثر أسواق المال بها بالشكل المعتاد.