"أبو ظبي للجودة" يسحب 11 منتجاً غير مطابق لمواصفات السلامة من أسواق أبوظبي

قال مجلس أبو ظبي للجودة والمطابقة اليوم انه قام بسحب 11 منتجا مستوردا خلال شهر من أسواق إمارة أبو ظبي تندرج جميعها تحت فئة الأجهزة الكهربائية.

وأوضح المجلس في تقرير أصدره اليوم حصلت عليه الإمارات اليوم أن هذه المنتجات المسحوبة شملت مفارم كهربائية وخلاطات يدوية ومراوح وغسالات كهربائية وقابسات كهربائية وافران متنقلة وسخانات ومحولات كهربائية وأجهزة لصنع البرجر



وارجع المجلس عمليات السحب إلى خطورة هذه السلع على صحة وسلامة المستهلكين واحتمال تسببها في أضرار للمستهلكين ومخالفتها للمواصفات القياسية المعمول بها في الدولة



وتفصيلا سحب مجلس أبو ظبي للجودة والمطابقة خلال حملات تفتيشية مكثفة قام بها خلال الثلاثين يوما الماضية خلاطات طعام صنعت في الصين تحمل العلامة التجارية "اكاي" لان المنتج غير مطابق لمواصفات السلامة الخاصة المتعلقة بمقاومة الدوران مما قد يعرض المستخدم للحرق.

كما سحب المجلس مراوح كهربائية مستوردة من الصين تحمل العلامة التجارية "اليكتا" لان المنتج غير مطابق لمواصفات السلامة نتيجة لارتفاع درجات الحرارة عن المستوى الطبيعي للمنتج مما قد يؤدي للتكهرب والحروق.

ووفقا للتقرير سحب غسالات كهربائية مستوردة من الصين تحمل العلامة التجارية مستر بلاس لان المنتج غير مطابق لمواصفات السلامة المتعلقة بارتفاع درجة الحرارة عن المستوى الطبيعي للمنتج و ذوبان مفتاح التحكم بالغسيل مما قد يعرض المستخدم للحروق و التكهرب.

واوضح التقرير ان المجلس سحب أجهزة صانع البرجر المنتجة في الصين وتحمل العلامة التجارية "كليك اون" وارجع المجلس السحب إلى أن المنتج غير مطابق لمواصفات السلامة المتعلقة بحماية الأجزاء الحية مما قد يعرض المستخدم إلى التكهرب.



كما تم سحب محولات كهربائية منتجة في الصين كذلك تحمل العلامة التجارية "سيروكو" لان المنتج غير مطابق لمتطلبات السلامة في المواصفة الإلزامية مما قد يؤدي إلى الحريق و الحروق للمستخدم.

كما تم سحب مفارم منتجة في الصين تحمل العلامة التجارية "اس اس بريميير" لان المنتج وفقا للمجلس غير مطابق لمواصفات السلامة المتعلقة بتامين برغي التثبيت ضد الإرتخاء مما قد يعرض المستخدم إلى التكهرب و الحروق.

كما تم سحب أفران متنقلة تحمل العلامة التجارية "هوم سنتر لان" المنتج وفقا للمجلس غير مطابق لمواصفات السلامة المتعلقة بارتفاع درجة الحرارة عن المستوى الطبيعي للمنتج مما قد يعرض المستخدم للتكهرب و الحرق.

كما تم سحب قابسات كهربائية تحمل العلامة التجارية "ترمينيتور" وسحب خلاطات يدوية ماركة "فيلترون" فضلا عن سحب قابسات كهربائية ماركة "سيروكو" لنفس السبب السابق كما سحب المجلس وفقا للتقرير سخانات كهربائية سونيكس منتجة في الصيح تحمل علامة فيلترون لان المنتج غير مطابق لمواصفات السلامة الخاصة بدرجة حرارة الماء.