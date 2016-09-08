"مطارات دبي" تتوقع أكثر من مليون مسافر عبر مطار دبي خلال عطلة العيد

توقعت (مطارات دبي) أن يصل عدد المسافرين عبر مطار دبي الدولي، ما بين اليوم الخميس والاثنين المقبل، إلى اكثر من مليون مسافر.

وقالت نائب اول الرئيس للاتصال والسمعة المؤسسية، انيتا مهرا :" نتوقع ان نتعامل مع اكثر من مليون مسافر بمعدل 250 الف مسافر يوما خلال اربعة ايام فقط، تمتد من اليوم الخميس وحتى يوم الاثنين المقبل، وهي من أعلى الارقام التي يشهدها المطار في يوم واحد".

وأضافت أنيتا مهرا:" نهنئ مسافرينا الاعزاء ونلفت عنايتهم الى ضرورة القدوم قبل وقت كاف الى المطار، لإنجاز اجراءاتهم ضمن الوقت المحدد والاستمتاع بمجموعة من العروضات والانشطة التي تنظمها مطارات دبي للترفيه عن المسافرين وادخال البهجة الى قلوبهم، عدا عن التسوق والاستمتاع بالوجبات المميزة في المقاهي والمطاعم العاملة في مباني المطار".

ومن ضمن الانشطة التي تنظمها مطارات دبي خلال الاجازة، فريق موسيقي أفريقي يقوم بأداء بعض الفقرات الموسيقية التقليدية، منها قرع الطبول من التراث الفني الافريقي بالإضافة الى فرقة للدبكة العربية وبعض الألعاب والنشاطات الفردية التي يحصل الفائز بها على هدايا فورية.

وتعمل مطارات دبي بالتنسيق والتعاون مع جميع الشركاء الاستراتيجيين على اتخاذ كافة الخطوات والاستعدادات لتوفير افضل الخدمات للمسافرين وجعل رحلتهم سلسة وسعيدة.