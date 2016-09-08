مديرون: ارتفاع تنافسية دبي وجهة جاذبة للاستثمارات العقارية العالمية

قال مديرون إن القطاع العقاري في دبي يشهد استقطاباً متواصلاً لرؤوس الأموال من الأسواق الخارجية في ظل الخدمات والمرافق، فضلاً عن البنى التحتية والتشريعية التى توفرها الإمارة وتطورها باستمرار، الأمر الذي يزيد من تنافسيتها مقارنة بالأسواق الدولية الأخرى كوجهة جاذبة للاستثمارات العقارية، متوقعين زيادة وتيرة هذه الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.

وأكدوا أن دبي تفاجئ بيئة الأعمال بإطلاق المزيد من المشروعات والخدمات وبشكل متواصل، متوقعين نمو وتيرة الاستثمارات القادمة من السوق الصينية وأسواق أوروبا بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، لافتين إلى أن بعض المستثمرين أصبح لديهم اهتمام أكبر بسوق دبي العقارية، بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها تركيا، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأضافوا لـ«الإمارات اليوم»، على هامش معرض «سيتي سكيب 2016»، أن المشروعات الكبيرة التي تم الإعلان عنها أخيراً تزيد من جاذبية الاستثمار العقاري في دبي.

وأشاروا إلى أن جاذبية دبي تتمثل أيضاً في أنها أصبحت بالنسبة المستثمرين مكاناً للاستقرار والعيش فيها، من خلال توفير متطلبات المستثمرين والخدمات التي يتوقعونها.

تطوير دائم

نمو الطلب قال الرئيس التنفيذي لشركة «تمليك» العقارية، براين اعتماد، إن «الربع الأخير من العام الجاري من المتوقع أن يشهد نمواً متسارعاً في الطلب على شراء العقارات بمختلف المستويات»، مضيفاً أنه «خلال نهاية العام الجاري، نتوقع للطلب أن يتخطى العرض المتاح في السوق». وأضاف أن «هناك مشروعات عقارية تطرح في دبي ويتم بيعها في وقت قياسي مقارنة بالأسواق الأخرى حول العالم».

وتفصيلاً، قال العضو المنتدب لشركة «داماك» العقارية، زياد الشعار، إن «الجهود المتواصلة لتطوير البنية التحتية ومراكز الترفيه والمطارات، فضلاً عن التشريعات وتسهيل إجراءات تأشيرات الدخول، وغيرها، كلها عوامل تزيد جاذبية الاستثمار العقاري في دبي والمنطقة»، مشيراً إلى أن «معدلات النمو الاقتصادي في الإمارات تعد الأعلى في المنطقة، وفقاً لآخر البيانات الصادرة خلال العام الجاري».

وأضاف أن «النمو المتواصل في أعداد الزوار وارتفاع مستويات إنفاقهم، فضلاً عن نمو السكان والزيادة في عدد الشركات الجديدة المسجلة في دبي، هي مؤشرات مهمة على الموقع القوي للسوق العقارية في الإمارة»، موضحاً أن «المشروعات الكبيرة التي تم طرحها من قبل مختلف الشركات في دبي ستزيد من جاذبية الاستثمار العقاري خلال الفترة المقبلة».

وأشار الشعار إلى أن «دبي تعتبر بوابة للاستثمارات العقارية من الأسواق الخارجية»، لافتاً إلى أن «الشركة تستقطب مستثمرين من دول الخليج العربي والهند وباكستان وغيرها، وخلال الفترة الأخيرة لاحظنا إقبالاً أكبر من السوق الصينية».

ولفت إلى أن «العامل الأبرز للنشاط والاستثمار العقاري في دبي يتمثل في ارتفاع مستوى العوائد مقارنة بالمدن الأخرى»، موضحاً أن «أغلبية المدن التي توفر بنية تحتية مماثلة يصل متوسط العائد على الإيجار فيها إلى نحو 2%، بما في ذلك الضرائب المفروضة، في حين أن مستوى العوائد في دبي هي أعلى بأربع مرات».

اهتمام أكبر

من جانبه، قال مدير إدارة التسويق والمبيعات في شركة «أمنيات»، محمد حميد، إن «المشروعات الكبيرة والضخمة التي تم الإعلان عنها، أخيراً، تزيد من جاذبية الاستثمار العقاري في دبي»، لافتاً إلى أن «حكومة دبي تلعب دوراً استراتيجياً في جذب المزيد من المستثمرين والزوار من مختلف الأسواق العالمية بشكل دائم».

وأضاف أنه «يتم الإعلان عن خطط ومشروعات جديدة بشكل متواصل في دبي، الأمر الذي يسهم في إيجاد المزيد من المرافق»، مشيراً إلى أن «جزءاً كبيراً من المستثمرين من دول الخليج العربي، الذين كانوا يعتزمون الاستثمار في السوق التركية أخيراً، أصبح لديهم اهتمام أكبر بسوق دبي العقارية».

وأشار حميد إلى أن «التطوير الدائم للبنية التحتية والعوائد والتسهيلات المتوافرة مكنت دبي من أن تجتذب المزيد من المستثمرين من مختلف أنحاء العالم»، مبيناً أن «الأوضاع في تركيا، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وغيرها من الأحداث الأخيرة في المنطقة والعالم، أشعرت المستثمرين بأن دبي من أبرز الأسواق التي تمتلك جاذبية كاملة لاستقطاب المستثمرين العقاريين في ظل المردود العالي، فضلاً عن قابلية أن ترتفع الأسعار بشكل أكبر».

وأوضح أن «أبرز الأسواق الخارجية التي تستقطب (أمنيات) منها مستثمرين هي دول الخليج العربي، فضلاً عن الهند وباكستان، وفئة لا بأس بها من السوق الأوروبية، وفقاً لأداء المحفظة العقارية للمجموعة خلال العامين الماضيين».

دراسات مستفيضة

بدوره، قال المدير العام لشركة «الاتحاد» العقارية، أحمد المري، إن «المشروعات الكبيرة التي يتم الإعلان عنها تسهم بلا شك في جذب المزيد من المستثمرين من الأسواق الخارجية»، موضحاً أنه «يتم إجراء دراسات مستفيضة باستمرار من قبل المتخصصين والاستشاريين بخصوص مدى قدرة المشروعات على استقطاب المستثمرين من الخارج».

وأضاف المري: «بناءً عليه يتم تحديد التوجهات المستقبلية للقطاع العقاري، وكيفية بناء القدرات للاستعداد لاستقطاب رؤوس الأموال من الخارج، من خلال البحث في توفير متطلبات المستثمرين»، لافتاً إلى أن «جاذبية دبي تتمثل أيضاً في أنها أصبحت بالنسبة المستثمرين مكاناً للاستقرار والعيش فيها».

وأكد أن «الخدمات والمرافق، فضلاً عن البنى التحتية والتشريعية التي توفرها الإمارة وتطورها باستمرار، تساعد على زيادة تنافسية دبي مقارنة بالأسواق الدولية الأخرى كوجهة جاذبة للاستثمارات العقارية»، لافتاً إلى أن «التسهيلات المتاحة في دبي تمكنها باستمرار من لعب دور بارز على الساحة العالمية، وقدرتها على زيادة وتيرة جذبها للمزيد من رؤوس الأموال في ظل مستويات العوائد التي توفرها أيضاً».

رؤوس الأموال

إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي لشركة «تمليك» العقارية، براين اعتماد، إن «السوق العقارية في دبي تشهد استقطاباً مستمراً لرؤوس الأموال من السوق الخليجية، فضلاً عن شبه القارة الهندية والقارة الأوروبية اللتين سجلتا مستويات نمو ملحوظة خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أن «دبي قادرة على جذب المزيد من الاستثمارات وبمستويات أكبر خلال الفترة المقبلة، خصوصاً من أوروبا التي نتوقع أن يشهد الطلب منها نمواً قوياً».

وأكد اعتماد أن «الكثير من الشركات ورؤوس الأموال باتت تبحث عن موطئ قدم لها في دبي مع التطورات المستمرة التي تشهدها الإمارة، ومنها مبادرة دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي»، موضحاً أن «الخدمات التي توفرها دبي لقطاع الأعمال والاستثمار هي بمستويات أعلى مقارنة بالأسواق الأخرى في ظل التطوير الدائم للبنى التحتية».

وأشار إلى أن «المشروعات الضخمة التي تم الإعلان عنها في دبي، أخيراً، ستلعب من جانبها دوراً مهماً في استقطاب رؤوس أموال جديدة في القطاع العقاري»، لافتاً إلى أن «المشروعات التي تدخل السوق تأتي بناء على الطلب». وذكر أنه «خلال الفترة المقبلة نتوقع نمو وتيرة الاستثمارات القادمة من السوق الصينية بشكل أكبر، إلى جانب أسواق أخرى جديدة في أوروبا»، مشيراً إلى أن «التوقعات بالنسبة للسوق العقارية في دبي إيجابية خلال السنوات المقبلة».

تنوع المنتجات

في سياق متصل، قال الرئيس التنفيذي لشركة «ماج» للتطوير العقاري، طلال موفق القداح، إن «السوق العقارية في دبي تشهد إقبالاً ملموساً من سكان الإمارة والمقيمين فيها على الاستثمار في القطاع»، لافتاً إلى أن «دبي تحولت إلى مركز للمال والأعمال وموقعاً مهماً في قطاع النقل الجوي كمحور يربط بين الشرق والغرب، فضلاً عن التوسعة المستمرة للمطارات والناقلات الجوية الوطنية التي مكنتها من الاستمرار على المنافسة، باعتبارها أبرز الوجهات استقطاباً للاستثمارات».

وتوقع القداح «استمرار ارتفاع حجم الاستثمارات القادمة من الأسواق الخارجية إلى دبي، خلال السنوات المقبلة، في ظل توفيرها لأحدث البنى التحتية والخدمات»، مشيراً إلى أن «دبي تفاجئ بيئة الأعمال بإطلاق المزيد من المشروعات والخدمات وبشكل متواصل، بجانب تنوع المنتجات التي توفرها سوق دبي العقارية التي تلائم مختلف متطلبات المستثمرين ورؤوس الأموال الأجنبية».