«نخيل» تمنح عقداً لبناء 133 فيلا في «ند الشبا»

وقعت شركة «نخيل» عقداً بقيمة 188 مليون درهم، لبناء 133 فيلا في «ند الشبا»، المجمع السكني الجديد، الذي يضم 1572 فيلا ومركزاً تجارياً، على مساحة 1.2 مليون قدم مربعة.

وأكدت الشركة، في بيان، أنها منحت عقداً لشركة المقاولات العامة «سكوير جنرال»، ومقرها دبي، لبناء الفلل كجزء من الحزمة الرابعة والأخيرة لمنشآتها، ما يرفع قيمة التعاقدات الإجمالية إلى ما يقرب من 2.6 مليار درهم. وتغطي الحزم الثلاث الأولى 1439 فيلا، وقعت «نخيل» عقودها العام الماضي.

وأشارت إلى أنها تعكف على تطوير مركز تجاري، بمساحة 1.2 مليون قدم مربعة في المجمع السكني، الذي يمتد بوتيرة سريعة على طول شارع الشيخ محمد بن زايد بدبي، ومن المتوقع أن تصدر الشركة مناقصة بناء «مول ند الشبا»، قبل نهاية عام 2016.

ويشمل المجمع 1572 فيلا للإيجار، تتكون من أربع وخمس غرف نوم، فضلاً عن نادٍ، وبركة سباحة عامة، وميادين رياضية، تمتد جميعها على مساحة مشجرة، تضم حدائق وممرات ومسطحات مائية، ومن المتوقع أن يتم تسليم المشروع في عام 2018.

ولفتت الشركة إلى أن «ند الشبا» تعتبر من أحدث الإضافات إلى قائمة مشروعات «نخيل» المتنامية للتأجير والبيع بالتجزئة، ويبلغ عدد الوحدات السكنية المؤجرة في الشركة في الوقت الحالي 18 ألف وحدة، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم بموجب خطة تنموية، من شأنها أن تضيف 18 ألف وحدة سكنية أخرى لهذه القائمة، خلال السنوات الخمس المقبلة. وتغطي محفظة التجزئة لـ«نخيل» 17 مليون قدم مربعة من مساحات التجزئة، عبر 15 مركزاً تجارياً قائمة بالفعل، أو تحت الإنشاء.

وفازت شركة «تروجان جنرال» للمقاولات بثلاثة عقود في «ند الشبا»، بقيمة 830 مليون درهم للبنية التحتية للمجمعات السكنية، و489 مليون درهم للبنية التحتية للفلل، بينما حصلت شركة «يوناتيد إنجنيرنغ كونستركشن» على عقدين لإنشاء 482 فيلا، بقيمة 789 مليون درهم، و468 فيلا بقيمة 781 مليون درهم.