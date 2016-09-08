«رأس الخيمة العقارية» تنجز «جلفار ريزيدنس» بنهاية 2018

توقعت شركة «رأس الخيمة» العقارية إنجاز مشروعها العقاري «جلفار ريزيدنس»، في «جزيرة الريم» بأبوظبي، بحلول الربع الأخير من عام 2018، مشيرة إلى أن البرج يضم 24 طابقاً.

وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، محمد سلطان القاضي، على هامش مشاركة الشركة بمعرض «سيتي سكيب غلوبال»، أمس، إن «المشروع يضم شققاً فخمة وخدمات متكاملة، تلبي احتياجات وأذواق مجموعة واسعة من المتعاملين المحتملين، بدءاً من المسؤولين التنفيذيين الشباب، وصولاً إلى العائلات الصغيرة والمتوسطة».

وتتنوع الشقق السكنية، لتضم وحدات استديو ذات تصميم بمساحة 440 قدماً مربعة، إضافة إلى الوحدات المكونة من ثلاث غرف نوم بمساحة 1950 قدماً مربعة. ويتكون المبنى من أربعة طوابق خدمية، بينما تضم الطوابق الثلاثة الأخرى مساحات سكنية، ومواقف سيارات لسكان البرج، أما البرج الرئيس فيتألف من 19 طابقاً، تضم الشقق السكنية، ومختلف المرافق.