«الثريّا» تدرس تطوير مناطق جديدة في الشارقة

كشفت مجموعة «الثريّا» أنها تدرس تطوير مناطق جديدة في النهدة والخان في الشارقة على غرار «مجمع صحارى»، الذي وصل لمرحلته النهائية بعد بدء العمل في «برج صحارى 6» آخر أبراج المجموعة، والذي وصلت نسبة الإنجاز فيه 15%.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة، ريمون خزامي، في تصريحات على هامش معرض «سيتي سكيب غلوبال 2016»، إن «المجموعة تقوم حالياً بدراسة تطوير مشروعين في منطقتي النهدة والخان وسيتم إطلاقهما قريباً، وسيكونان على غرار المجمع السكني (صحارى)، الذي يمتد لستة أبراج تحت مسمى (صحارى 1 و2 و3 و4 و5 و6)، والذي يعتبر المرحلة الأخيرة في (مجمع صحارى)، ويُشكل مشروع تطوير عقاري رئيساً يمتد على مساحة 3.1 ملايين قدم مربعة ويضم 1348 شقة سكنية».

وأكدت المجموعة أنها قد انتهت بالفعل من وضع أساسات برج (صحارى 6)، الذي يتألف من مبنيين عملاقين، وتتوزع الشقق السكنية البالغ عددها 376 وحدة في البرج على برجين متصلين، بارتفاع 21 و39 طابقاً على التوالي، لافتة إلى أن موعد التسليم سيتزامن مع انتهاء الأعمال في المشروع في ديسمبر 2019.