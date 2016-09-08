«دبي العقاري» و«أواردس إنترناشيونال» يُطلقان جائزة عقارية خليجية العام المقبل

أعلن معهد دبي العقاري، الذراع العقارية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، عن التوصل إلى اتفاقية مع «أواردس إنترناشيونال» Awards International، وذلك على هامش معرض «سيتي سكيب غلوبال 2016» الذي يختتم فعالياته اليوم في دبي. وأكد المعهد في بيان أنه بموجب هذه الاتفاقية، سيكون المعهد شريكاً استراتيجياً مع المؤسسة لإطلاق جائزة عقارية خليجية للشركات العاملة في القطاع العقاري في أبريل 2017، وستتولى الترويج لعلامته التجارية في موقعها الإلكتروني، وذلك من أجل تسويق الدورات التي يقدمها المعهد لخدمة السوق العقارية في الإمارات. وقال مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، سلطان بطي بن مجرن: «نرحب بالدخول في علاقة شراكة مع هذه الوكالة العالمية المرموقة في تنظيم برامج الجوائز المتخصصة، ومهمتها الهادفة إلى ترسيخ أعلى معايير الأداء في مختلف قطاعات الأعمال، وفي المقابل، سيستفيد معهد دبي العقاري من ترسيخ مكانته بين المؤسسات الأكاديمية الرائدة في المنطقة لاستقطاب أعداد أكبر من المتخصصين الراغبين في الاستفادة من الخدمات التي يقدمها المعهد»، وأضاف: «ستضمن الوكالة للمعهد الانتشار بين كبرى المؤسسات المشاركة مع برامج الجوائز التي تتولى الوكالة تنظيمها والإشراف عليها».

وستشهد اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين إطلاق جائزة عقارية خليجية للشركات العاملة في القطاع العقاري، على أن تنطلق في شهر أبريل من العام المقبل، لتغطي دول مجلس التعاون كمرحلة أولى. ومن بين أهداف الجائزة تكريم أفضل الممارسات العقارية من قبل الشركات العاملة في القطاع، وذلك من أجل توفير الدعم اللازم والارتقاء بالمعايير المعمول بها في القطاع. وتشارك «أراضي دبي» في الدورة الحالية من المعرض، وتركز فيه على حزمة من خدماتها، بما في ذلك «القاضي الذكي» و«الخارطة الاستثمارية» وتطبيق «إيجاري» وتطبيق «وسطاء دبي».