«بلووم» تطوّر مشروعاً يضم 13 ألف وحدة سكنية

كشفت شركة «بلووم» العقارية، التابعة لشركة «بلووم القابضة»، أنها تستكمل الموافقات النهائية من الدوائر المختصة بأبوظبي، بهدف تطوير مشروع عقاري يستهدف القطاع السكني والإيجاري بأبوظبي، مشيرة إلى أن المشروع الجديد سيرفد السوق العقارية بأبوظبي بـ13 ألف وحدة سكنية.

وأفاد الرئيس التنفيذي لشركة «بلووم القابضة»، سامح مهتدي، في تصريحات لـ«الإمارات اليوم» على هامش معرض «سيتي سكيب غلوبال»، أمس، بأن الشركة بصدد الإعلان عن عدد من المشروعات المهمة بعضها مازال تحت الموافقة من قبل الجهات المختصة وهو مشروع كبير للشركة بجانب مطار أبوظبي الدولي، منوهاً بأن السوق بحاجة إلى المزيد من الوحدات السكنية في ظل نقص المعروض منها.

وقال مهتدي إن الشركة تستعد حالياً لتسليم وحدات المرحلة الثالثة من مشروع «حدائق بلووم» قبل موعد التسليم المقرر في الربع الأول من 2017، على أن يبدأ أصحاب المنازل والمستثمرون بالانتقال إلى الوحدات السكنية البالغ عددها 147 وحدة من بداية ديسمبر المقبل، بالإضافة إلى قيام الشركة بإرساء عقد تنفيذ أعمال البناء الرئيسة لمشروع «بارك فيو»، وهو مشروع متعدد الاستخدامات في جزيرة السعديات بأبوظبي، ومن المقرر أن تنتهي أعمال البناء الرئيسة للمشروع في الربع الأخير من عام 2017. وتوقع أن يتم الانتهاء من الأعمال الإنشائية التمهيدية لمشروع «سوهو سكوير» في الربع الأول من 2017، مضيفاً أن المشروعين يتمتعان بموقعهما الاستراتيجي على مقربة من «جامعة نيويورك أبوظبي»، وغيرها من الوجهات السياحية الشهيرة.