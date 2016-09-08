إطلاق مشروع «تلال مول» في الشارقة بكلفة مليار درهم

أطلقت شركة «تلال العقارية»، أمس، رسمياً مشروع «تلال مول» بكلفة مليار درهم، على مساحة تبلغ مليوني قدم مربعة في إمارة الشارقة، وذلك على هامش فعاليات معرض «سيتي سكيب غلوبال»، لافتة إلى أنه سيتم البدء في أعماله الإنشائية في النصف الثاني من عام 2017 ومن المقرر الانتهاء منه بحلول عام 2019. وأكدت أنها انتهت من بيع 85% من مبيعات أراضي المرحلة الأولى لمشروع مدينة «تلال» في الشارقة وسيتم تسليمها خلال شهر ديسمبر المقبل.

وتفصيلاً، أفاد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس ادارة شركة «تلال العقارية»، بأن الشركة أطلقت مشروع «تلال مول» للتسوّق خلال فعاليات معرض «سيتي سكيب»، وذلك بكلفة تبلغ مليار درهم، وستتم إقامته على مساحة مليوني قدم مربعة، بما يمكن وصفه بأنه المول الأكبر في المساحة بإمارة الشارقة.

وأضاف القاسمي أن «تلال مول» سيتم اطلاقه ضمن مشروع «مدينة تلال العقارية»، وسيتم البدء في أعماله الإنشائية خلال النصف الثاني من العام المقبل، فيما من المقرر أن يتم افتتاحه رسمياً خلال عام 2019، لافتاً إلى أنه «تم تعيين شركة (اركاديس) لتنفيذ الأعمال الإنشائية الرئيسة بالمشروع، الذي سيتضمن حديقة بمساحة تصل إلى 65 هكتاراً».

وأشار إلى أن «الشركة التي تم تعيينها من المقرر أن تنتهي من الدراسة الاستشارية للمشروع قبل الربع الأخير من العام الجاري، تمهيداً لحصولها على عقد البناء قبل نهاية عام 2016».

بدوره، قال المدير العام لشركة «تلال العقارية»، خليفة الشيباني، إن «الشركة انتهت من بيع 85% من أراضي المرحلة الأولى لمشروع (مدينة تلال العقارية) في الشارقة».

وأضاف أن «المرحلة الأولى لمدينة (تلال) سيتم تسليمها خلال شهر ديسمبر المقبل، فيما سيتم تسليم أراضي المرحلة الثانية للمشروع، والتي تم انجاز بيع 30% منها خلال شهر ديسمبر من العام المقبل».