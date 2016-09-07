تحديد عطلة الأسواق المالية خلال عيد الأضحى

أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع أنه استنادا إلى التعميم الصادر عن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية رقم (28) لسنة 2016 بشأن عطلة عيد الأضحى المبارك، فقد تقرر وبعد التشاور والتنسيق مع الأسواق المالية- أن تبدأ أجازة عيد الأضحى المبارك بالأسواق المالية اعتباراً من يوم الأحد التاسع من ذي الحجة الموافق 11 سبتمبر الجاري وحتى يوم الأربعاء الموافق 14 سبتمبر، على أن تستأنف التداولات يوم الخميس الموافق 15 سبتمبر.

وبالنسبة لبورصة دبي للذهب والسلع فإنه سيتم وقف عمليات التداول بمناسبة عيد الأضحى المبارك يوم الثلاثاء الموافق 13 سبتمبر 2016.