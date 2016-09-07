250 ألف مسافر على رحلات طيران الإمارات في عطلة الأضحى

تتوقع طيران الإمارات طفرة كبيرة في حركة المسافرين على رحلاتها اعتباراً من يوم الخميس 8 سبتمبر، حيث ينتهز المواطنون والمقيمون إجازة عيد الأضحى المبارك لقضاء عطلات قصيرة أو زيارة الأهل والعائلة.

وتقدر أعداد المسافرين عبر المبنى 3 خلال عطلة العيد بنحو 250 ألف مسافر، منهم 160 ألفاً خلال نهاية الأسبوع أيام الخميس والجمعة والسبت، كما سيتواصل تدفق المسافرين من دبي أيضاً يومي 11 و12 سبتمبر.

وتشير أرقام الحجوزات إلى أن نحو 90 ألف شخص سيسافرون على رحلات طيران الإمارات يوم الجمعة 9 سبتمبر وحده، وتشمل الوجهات الرئيسة للسفر كلاً من عمّان وبيروت ولندن هيثرو وكراتشي ومومباي.

وتذكّر طيران الإمارات المسافرين بضرورة الوصول والتواجد في المطار قبل ثلاث ساعات من موعد إقلاع الرحلة، وأن يضعوا في اعتبارهم ازدحام حركة السير على الطرق المؤدية إلى المطار خلال عطلة نهاية الأسبوع وإجازة عيد الأضحى، علماً بأن إنهاء إجراءات السفر متاح لجميع الركاب قبل 6 ساعات من موعد إقلاع الرحلة. كما يمكن للمسافرين عمل إجراءات سفرهم عبر الإنترنت قبل 48 ساعة من موعد المغادرة.

ويستطيع المسافرون إنهاء إجراءات سفرهم عبر كاونترات في مواقف السيارات التابعة للمبنى 3 قبل 24- 6 ساعات موعد السفر، ما يخفف الازدحام في المبنى خلال الأيام المقبلة.

وقد خصصت طيران الإمارات 10 كاونترات في المنطقة 2 بالمبنى 3 لإنهاء إجراءات سفر العائلات، التي يحظى أفرادها أيضاً بأولوية الصعود إلى الطائرات.

ويحتاج المسافرون الذين ينهون إجراءاتهم عبر الإنترنت إلى تسليم حقائبهم على الكاونترات المخصصة لذلك قبل موعد إقلاع الرحلة بساعتين. أما العملاء الذين لديهم بطاقة إلكترونية للصعود إلى الطائرة ولديهم أمتعة يدوية فقط، فيمكنهم التوجه مباشرةً إلى كاونترات مراقبة الجوازات والفحص الأمني.

وينبغي على المسافرين إلى الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وكندا التأكد من شحن بطاريات أجهزتهم المحمولة قبل التوجه إلى المطار، حيث سيحتاجون إلى تشغيلها عند بوابات الصعود إلى الطائرات، ولن يسمح لهم بالسفر إذا لم تعمل هذه الأجهزة.

وسوف تغلق كاونترات إنهاء إجراءات السفر قبل 60 دقيقة من موعد الإقلاع المحدد لكل رحلة. أما ركاب الترانزيت الذين يصلون إلى المطار، فسوف يقوم موظفو طيران الإمارات بمرافقتهم لكي يلتحقوا سريعاً برحلات متابعة سفرهم.

ويتمتع المسافرون على رحلات طيران الإمارات بوزن أمتعة مجاني سخي يصل إلى 35 كيلوغراماً في الدرجة السياحية و40 كيلوغراماً في درجة رجال الأعمال و50 كيلوغراماً في الدرجة الأولى.

أوقات ومواعيد مهمة للمسافرين:

- إنهاء إجراءات السفر عبر الإنترنت متاح قبل 48-90 دقيقة من موعد إقلاع الرحلة.

- كاونترات إنهاء إجراءات السفر في المبنى 3 بمطار دبي الدولي مفتوحة قبل موعد مغادرة الرحلة بست ساعات.

•العملاء الذين ينهون إجراءات سفرهم عبر الإنترنت ينبغي عليهم تسليم حقائبهم قبل 90 دقيقة على الأقل من موعد إقلاع الرحلة.

•ينبغي على المسافرين في جميع الدرجات إنهاء إجراءات السفر قبل 90 دقيقة من موعد إقلاع الرحلة.

•على العملاء اجتياز الفحص الأمني قبل 60 دقيقة على الأقل من موعد إقلاع الرحلة

•ينصح بدخول بوابات الصعود إلى الطائرات قبل 45 دقيقة من موعد إقلاع الرحلة، ولن يسمح مطلقاً بالسفر لكل من يصل إلى البوابة عندما يتبقى على موعد الإقلاع أقل من 20 دقيقة.