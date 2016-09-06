تقرير مبدئي: حادث طائرة "طيران الإمارات" نتج عن ارتطامها بالمدرج

قالت الهيئة العامة للطيران المدني، إن حادث طائرة طيران الإمارات نتج عن ارتطامها بمدرج في مطار دبي الدولي، وذلك كما ذكرت وكالة أنباء الإمارات عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر".

وكانت قد تعرضت طائرة تابعة لطيران الإمارات في رحلتها رقم 521 والتي كانت قادمة من مطار ترايفاندروم في الهند باتجاه مطار دبي الدولي في 3 أغسطس الماضي، إلى حادث حيث تحطمت الطائرة من طراز بوينج 777 ذات التسجيل A6-EMW.

التفاصيل تباعاً.

الهيئة العامة للطيران المدني تصدر التقرير المبدئي عن حادثة "طيران الإمارات"

http://www.emaratalyoum.com/business/local/2016-09-06-1.927562



وفاة اطفائي أثناء مباشرة حريق الطائرة بوينغ 777

http://www.emaratalyoum.com/local-section/accidents/2016-08-03-1.918386

تأجيل اقلاع جميع الرحلات المغادرة من مطار دبي الدولي

http://www.emaratalyoum.com/business/local/2016-08-03-1.918374

تغيير وتحويل رحلات في مطار دبي الدولي

http://www.emaratalyoum.com/business/local/2016-08-03-1.918385

بالفيديو.. بيان للشيخ أحمد بن سعيد حول رحلة #طيران_الإمارات

http://www.emaratalyoum.com/business/local/2016-08-03-1.918384

جنسيات مسافري رحلة #طيران_الإمارات

http://www.emaratalyoum.com/business/local/2016-08-03-1.918380

#طيران_الإمارات تؤكد عدم وجود وفيات بين الركاب وطاقم الطائرة

http://www.emaratalyoum.com/business/local/2016-08-03-1.918378

تحديث بشأن تفاصيل طائرة #طيران_الإمارات

http://www.emaratalyoum.com/business/local/2016-08-03-1.918376