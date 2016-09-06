"طيران الإمارات" ترحب بنشر تقرير "الطيران المدني" حول حادث الرحلة "تي كي 521"

قال متحدث باسم " طيران الإمارات"، "ترحب طيران الإمارات بنشر تقرير الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة حول حادث الرحلة ئي كيه 521 الذي وقع يوم 3 أغسطس 2016. وبما أن هذا التقرير أولي اعتماداً على المعلومات التي تم جمعها خلال التحقيقات الجارية حتى الآن، فإنه لم يحدد أسباب الحادث، ولم يتضمن توصيات نهائية بشأن إجراءات السلامة. وسوف نجري دراسة مفصلة لهذا التقرير.

وتواصل طيران الإمارات إجراء تحقيقات داخلية شاملة لمراجعة جميع المعلومات والبيانات المتوفرة عن الحادث، والنظر في أي تدابير من شأنها أن تعزز عملياتنا وإجراءات عملنا.

ونود أن ننتهز هذه الفرصة لنتقدم بالشكر إلى سلطات التحقيق على التزامها المستمر للتحقيق في الحادث. وسوف تواصل طيران الإمارات تعاونها التام مع هذه السلطات في جهودها لإصدار التقرير النهائي".

الهيئة العامة للطيران المدني تصدر التقرير المبدئي عن حادثة "طيران الإمارات"

http://www.emaratalyoum.com/business/local/2016-09-06-1.927562



وفاة اطفائي أثناء مباشرة حريق الطائرة بوينغ 777

http://www.emaratalyoum.com/local-section/accidents/2016-08-03-1.918386

تأجيل اقلاع جميع الرحلات المغادرة من مطار دبي الدولي

http://www.emaratalyoum.com/business/local/2016-08-03-1.918374

تغيير وتحويل رحلات في مطار دبي الدولي

http://www.emaratalyoum.com/business/local/2016-08-03-1.918385

بالفيديو.. بيان للشيخ أحمد بن سعيد حول رحلة #طيران_الإمارات

http://www.emaratalyoum.com/business/local/2016-08-03-1.918384

جنسيات مسافري رحلة #طيران_الإمارات

http://www.emaratalyoum.com/business/local/2016-08-03-1.918380

#طيران_الإمارات تؤكد عدم وجود وفيات بين الركاب وطاقم الطائرة

http://www.emaratalyoum.com/business/local/2016-08-03-1.918378