"أدنوك للتوزيع" تفتتح محطة خدمة "الباهية" في أبوظبي

افتتح الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع "أدنوك للتوزيع"، المهندس سعيد مبارك الراشدي، اليوم، محطة خدمة "الباهية" بأبوظبي، حيث يأتي افتتاح هذه المحطة تأكيداً على عزم الشركة لاستكمال تنفيذ خطتها الاستراتيجية التوسعية، وتلبية الطلب المتزايد على خدماتها ومنتجاتها، ومواكبة النمو العمراني والسكاني الذي تشهده دولة الإمارات حالياً. وحضر حفل الافتتاح عدد من المسؤولين في الشركة وبعض أهالي المنطقة.

وتعتبر محطة الخدمة هذه الأحدث ضمن شبكة محطات أدنوك للتوزيع، وجهزت بـ 7 جزر تحتوي على 12 مضخة، تقدم الوقود بأنواعه الثلاث إي بلس 91، خصوصي 95 وسوبر 98، إضافة إلى كل من وقود الديزل الصديق للبيئة والغاز الطبيعي للمركبات.

وخلال حفل الافتتاح، صرح المهندس سعيد مبارك الراشدي: "نحرص في "أدنوك للتوزيع" عند تنفيذ مشاريعنا التوسعية على الالتزام برؤيتنا الاستراتيجية المتمثلة في تحقيق أعلى مستوى من التميز في تقديم خدمات تثري حياة المجتمع وتلبي متطلبات الدولة من الطاقة وتدعم مسيرة التنمية المستدامة، الأمر الذي يعتبر جزء لا يتجزأ من الخطط التوسعية للشركة والهادفة إلى مواكبة حركة النمو الاقتصادي والعمراني الذي تشهده الدولة".

وأضاف المهندس الراشدي: "يعد افتتاح محطة خدمة "الباهية" بمثابة خطوة في سبيل رفع الكفاءة التشغيلية لشبكة محطات الخدمة التابعة لنا، وحرصاً منا على توفير أرقى الخدمات للجمهور وتحقيق أفضل تواجد جغرافي على مستوى الدولة. كما التزمنا بتوظيف كافة خبراتنا لتزويد هذه المحطة بمرافق وخدمات متميزة من شأنها أن تلبي احتياجات الجمهور في منطقة الباهية على أكمل وجه ممكن".

هذا وتوفر المحطة الجديدة الخدمات البترولية والخدمات المصاحبة على مدار 24 ساعة، حيث تقدم المحطة خدمات التزود بالوقود ومتجر واحة أدنوك، والمخبز، بالإضافة إلى مستودع لأسطوانات الغاز المسال، وورشة لتصليح المركبات، ومسجد.

كما وستقدم المحطة خدمة غسيل السيارات آلياً وتبديل زيوت السيارات يومياً خلال الفترة من 7:00 صباحاً وحتى 11:00 مساءً، في حين يجري العمل حالياً على استكمال المراحل اللازمة لافتتاح مطعم للوجبات السريعة في محطة الخدمة، وتوفير جهاز صراف آلي.