«أراضي دبي»: «الهوية» بديلاً عن التسجيل اليدوي للعقارات في 2017

أكدت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أنها ستتيح خلال مشاركتها في الدورة 15 من معرض «سيتي سكيب غلوبال 2016»، التي تنطلق اليوم، فرصة للزوّار لمعايشة محاكاة واقعية للتجربة العقارية.

وأضافت، خلال مؤتمر تمهيدي خاص بالمعرض، عقد في دبي أمس، أنها تهدف إلى رفع الوعي بالقوانين واللوائح التنظيمية المعمول بها في القطاع العقاري، والتأسيس لبيئة تنظيمية قوية قائمة على التشريعات والقوانين، ونظام عقاري مبتكر في دبي، كاشفة عن معايير حماية عالية وجديدة خلال الربع الأول من العام 2017 لإجراءات تسجيل العقارات في دبي، تتضمن استخدام الهوية في المعاملات بديلاً عن التسجيل اليدوي.

ثقة وسعادة

وتفصيلاً، كشفت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أنها ستقدم خلال مشاركتها في معرض «سيتي سكيب غلوبال 2016»، الذي ينطلق اليوم، فرصة لمعايشة تجربة افتراضية للتسجيل العقاري (بائع، مشترٍ، وسيط)، مؤكدة أنها تهدف إلى رفع الوعي والمعرفة بالقوانين واللوائح التنظيمية المعمول بها في القطاع العقاري، كما ستقدم مجموعة من حلولها الذكية للاستثمار العقاري.

وقال المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، سلطان بطي بن مجرن، إن الدائرة بدأت استعداداتها للمشاركة في هذا الحدث العقاري الأبرز في المنطقة منذ أشهر عدة، إذ وضعت البرامج التي تساعدها على تحقيق أهداف التواصل مع المتعاملين، فضلاً عن تسليط الضوء على ما أنجزته الدائرة، والتأسيس لبيئة تنظيمية قوية قائمة على التشريعات والقوانين. وأضاف أن «أراضي دبي» ستعرض أحدث تطبيقاتها التي تساعد المتعاملين على إنجاز معاملاتهم بسهولة ويسر، وفي أي مكان حول العالم، مشيراً إلى أن ممثلي الدائرة على أتم الاستعداد للتعريف ببرامجها وخططها الاستراتيجية، والغايات التي تسعى إلى تحقيقها على المدى البعيد، وفي مقدمتها توفير بيئة عقارية آمنة ومستدامة، وتزويد الزوار بالمعلومات كافة، لنشر التوعية في السوق العقارية، بما يتناغم مع شعارها لهذه الدورة تحت عنوان «بيئة عقارية عالمية في الابتكار والثقة والسعادة».

تطبيقات ذكية

من جهته، دعا المدير التنفيذي في مؤسسة التنظيم العقاري «ريرا»، المهندس مروان بن غليطة، المتعاملين إلى استخدام التطبيقات الذكية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، مؤكداً أن نقل المتعاملين إلى هذه التطبيقات هدف أساسي للدائرة.

وأضاف أن القطاع العقاري في الدولة يعتبر الأكثر تنافسية وشفافية لكل من المستثمرين والمطورين، لافتاً إلى أن جميع المشروعات مؤمنة قبل عمليات البيع، لضمان التسليم حتى في حالات التأخير.

وأكد أن المؤسسة تركز على تحسين الخدمات في القطاع العقاري، بما يتماشى ومبادرة المدينة الذكية.

تسليم المشروعات

أشار بن غليطة إلى أن التأخير في تسليم بعض المشروعات العقارية أمر وارد محتمل، مؤكداً وضع مجموعة من الإجراءات لضمان عمليات التسليم، من خلال ضمانات تؤخذ من المطورين.

وأوضح أن فريق المؤسسة يتابع شهرياً مستوى الإنجاز في المشروعات المقامة في دبي، ويتم تحديث البيانات كل ثلاثة أشهر، لافتاً إلى أن المؤسسة نجحت في تعويض المستثمرين في مشروعات متأخرة. وقال إن دبي تمتلك طريقتها الخاصة في التعامل مع الأوضاع الاقتصادية، لاسيما العالمية وتركز على الابتكار في القطاع، مشدداً على العمل لجعل دبي الأفضل والأولى في إسعاد المستثمرين بالقطاع العقاري. وبيّن بن غليطة أن هنالك أنشطة جديدة مثل الإسكان الميسر لذوي الدخل المتوسط، مشيراً إلى أن العديد من المطورين يعملون على توفير هذا النوع من الوحدات السكنية.

وشدد على أهمية تثبيت أسعار رسوم الخدمات في عقود الشركة العقارية، لافتاً إلى أن أسعار الخدمات الحالية تتم الموافقة عليها من قبل المؤسسة، وبالتالي، فإن أي رسوم غير موافق عليها ينبغي عدم دفعها.

بدوره، قال نائب المدير التنفيذي لقطاع شؤون الإيجارات في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، محمد يحيى، إن الدائرة ستركز خلال المرحلة المقبلة على نشر التوعية بالحقوق العقارية للأطراف كافة، متوقعاً أن تسهم التوعية في خفض النزاعات بين أطراف العملية العقارية.

معايير جديدة

من جانبه، كشف مدير إدارة خدمة التسجيل العقاري في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، سلطان الأكرف، عن معايير حماية عالية وجديدة خلال الربع الأول من العام 2017 لإجراءات تسجيل العقارات في دبي، التي تتضمن استخدام الهوية التي تحتوي على جميع معلومات المستخدم، وبالتالي الاستغناء عن التسجيل اليدوي للبيانات.

وأكد أن الدائرة تهدف إلى تأسيس نظام عقاري مبتكر في دبي، للتسهيل على المتعاملين والمستثمرين، وإنهاء معاملات الشراء والبيع خلال وقت قصير، فضلاً عن إنهاء العديد من الخدمات عبر الهواتف الذكية، واستخدام وسائل الدفع الإلكتروني المصرفية، والدرهم الإلكتروني. في السياق نفسه، قال مدير أول إدارة الترويج العقاري في مركز تشجيع الاستثمار، ماجد صقر المري: «أطلقنا في وقت سابق العديد من الخدمات التي تعمل على تعريف المستثمرين بالفرص الاستثمارية في القطاع العقاري بدبي، ومنها الخارطة الاستثمارية، فضلاً عن استخدام التقنيات الحديثة لتعزيز تنافسية السوق عالمياً».