مطار أبوظبي الدولي يستعد لموسم الحج ويطلق مبادرات لتسهيل سفر الحجاج

أعلنت مطارات أبوظبي، عن إطلاق حزمة من المبادرات الرامية لتسهيل السفر على حجاج بيت الله الحرام، وتطبيق الإجراءات اللازمة لضمان تلبية كافة متطلبات الأمن والسلامة خلال رحلتهم إلى المملكة العربية السعودية في إطار الاستعدادات التي اتخذها مطار أبوظبي الدولي لاستقبال موسم الحج المقبل.

وأوضحت مطارات أبوظبي أنه تم تخصيص منصات منفصلة لإنهاء إجراءات سفر الحجاج، وذلك بهدف التعامل مع الضغط الناتج عن الرحلات الأربع الإضافية من الاتحاد للطيران، ورحلات الخطوط الجوية السعودية إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، علاوةً على ذلك، تم تخصيص مساحة لمنصات خاصة لوزارة الصحة، التي من شأنها أن تقدم "حقيبة الحاج" وكُتيبات السلامة.

ويشار إلى أنه تم إعداد عيادة خاصة للحجاج مجهزة بجميع الاحتياطات اللازمة في مبنى المسافرين رقم (1) بمطار أبوظبي الدولي، وذلك للتعامل مع أي حالة صحية أو علاجية قد تطرأ في المطار، كما سيتواجد مُفتُون في صالات المطار بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالدولة، وذلك للإجابة على فتاوى الحجاج والرد على استفساراتهم.

يذكر أن مطار أبوظبي الدولي تعاون مع جميع الأطراف المعنية من أفراد شرطة المطار، والجمارك والجوازات لمد يد العون لكافة المسافرين حسب حاجاتهم وذلك لتقديم تجربة سفر خالية من العقبات، حيث سيحصل الحجاج المسافرين إلى الأراضي المقدسة على قسائم شرائية بالمجان للمطاعم والمقاهي الموجودة في السوق أبوظبي الحرة خلال فترة إنتظارهم في المطار.

ومن جانبه، صرح الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" الدكتور مطر راشد الدرمكي: "نسعى من خلال مبادراتنا إلى دعم حجاج بيت الله الحرام وذلك من خلال تسهيل عناء الرحلة عليهم، وعملنا في هذا الإطار على تقديم فرق عمل إضافية في العيادة الخاصة لضمان تأمين المساعدة الطبية بشكل سريع وفعّال".

وبدوره، علق الرئيس التنفيذي للعمليات بالإنابة في مطارات أبوظبي السيد محمد الكثيري: "يشرفنا مساعدة ودعم حجاج بيت الله الحرام في سفرهم من مطار أبوظبي الدولي إلى المملكة العربية السعودية".

وأضاف: "إن أداء فريضة الحج هو أمر في غاية الأهمية والروحانية، ونأمل أن تُسهم كُتيبات الصحة والسلامة، والنصائح التي يقدمها الواعظون في تسهيل أداء مناسك هذه الفريضة وجعلها أكثر سلاسةً، كما نتطلع إلى استقبالهم والترحيب بهم عند عودتهم".

ومن الجدير بالذكر أن مطار أبوظبي الدولي سيقوم عند عودة الحجاج كعادته بتسهيل إجراءات وصول الحجاج، وتوفير آلية فعّالة وإنسيابية لمناولة مياه زمزم وتسليمها لأصحابها.