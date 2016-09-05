مطار دبي الدولي يسجل أعلى رقم في تاريخه خلال شهر واحد

سجل مطار دبي الدولي اعلى رقم في تاريخه خلال شهر واحد، مع ارتفاع اعداد مستخدميه الى 7.6 ملايين مسافر خلال يوليو الماضي، حسب تقرير صادر عن مطارات دبي اليوم، ارتفع اجمالي عدد المسافرين الذين استخدموا المطار الى 7 ملايين و 616 الفا و 792 مسافرا في يوليو 2016 بزيادة نسبتها 14% مقارنة مع 6 ملايين و 682 الفا 676 مسافرا في يوليو 2015.

وساهمت هذه الزيادة القياسية في رفع اجمالي عدد مستخدمي المطار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، الى 48 مليونا 123 الفا و 248 مسافرا بزيادة نسبتها 7% مقارنة مع 44 مليونا 981 الفا و 967 مسافرا في الفترة المناظرة من العام الماضي.

وذكر تقرير مطارات دبي ان سوق أوروبا الشرقية كانت المنطقة الأسرع نموا في يوليو الفائت بزيادة 33.4 في المائة، تليها آسيا التي نمت بنسبة 20.8 في المائة، وشبه القارة الهندية بنسبة 17.1 في المائة، كما اظهر التقرير ارتفاع حركة المسافرين من دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 16.2 في المائة، بينما سجلت أمريكا الشمالية زيادة نسبتها 13.9 في المائة.

وعلى صعيد الاسواق الاكبر من حيث اجمالي اعداد المسافرين مع مطار دبي، استمرت الهند على رأس القائمة بإجمالي اعداد مسافرين بلغ ( 990213 مسافرا) في يوليو 2016 ، تلتها المملكة المتحدة (573025 راكبا)، والمملكة العربية السعودية (475841).



اما الوجهات الاكثر حركة خلال يوليو، فقد اظهر التقرير ان لندن والدوحة ومومباي والكويت وبانكوك حلت بالمقدمة تليها بقية الوجهات الاخرى.

وبلغت حركة الطائرات خلال شهر يوليو الفائت ( 35832 ) حركة بزيادة 5.8 في المائة مقارنة مع ( 33855 ) حركة سجلت خلال شهر يوليو من العام 2015 .

وساهمت هذه الزيادة في رفع اجمالي حركة الطائرات عبر المطار خلال الاشهر السبعة الاولى من العام الجاري الى 243035 حركة في مقابل 231081 حركة تم تسجيلها خلال الفترة المناظرة من العام 2015.



وسجل حجم الشحن عبر مطار دبي في شهر يوليو الماضي انخفاضا طفيفا نسبته 1.2% الى 203153 طنا مقارنة مع 205526 طنا المسجلة خلال الشهر المماثل من العام الماضي. اما على صعيد الاشهر السبعة الاولى من العام الجاري، فقد ارتفع حجم الشحن الذي تعامل معه المطار الى مليون طن و 485 الفا و 177 كلج بزيادة نسبتها 3.2% مقارنة مع السبعة اشهر الاولى من العام 2015 .

وقال الرئيس التنفيذي لمطارات دبي بول غريفيث: " لقد كان هذا الصيف الاكثر ازدحاما في تاريخ المطار وسجل متوسط اعداد المسافرين الذين استخدموا المطار رقم 250 الف مسافر يوميا . نحن بغاية السعادة لأننا نواصل الارتقاء بأدائنا على الرغم من تحديات النمو والتوسع وذلك بفضل التقنيات الحديثة التي نطبقها باستمرار والعمل بروح الفريق الواحد مع شركائنا الاستراتيجيين واصحاب المصلحة".



وتتحضر مطارات دبي للزيادة المتوقعة بأعداد المسافرين خلال فترة عيد الاضحى المبارك التي تبدأ في الفترة ما بين 11 – 15 اغسطس.