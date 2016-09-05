بالصور.. "إعمار" تكشف النقاب عن منطقة الجولف الجديدة "إعمار الجنوب"

كشفت "إعمار العقارية"، شركة التطوير العقاري العالمية، اليوم عن مشروعها الكبير الجديد "إعمار الجنوب" الكائن ضمن "دبي الجنوب" الذي يعتبر واحداً من أكثـر الوجهات المرتقبة في المدينة مستقبلاً. ويبعد المشروع - البالغة مساحته 7 كيلومترات مربعة تقريباً - بضع دقائق فقط عن مطار آل مكتوم الدولي، إضافةً إلى قـربه من الموقع المخصص لاستضافة فعاليات معرض إكسبو الدولي 2020. ويعتبر ملعب الجولف المميز، بمروجه الواسعة، واحداً من المكونات الرئيسية لمخطط المدينة الجديدة.

وسيشكل "إعمار الجنوب" وجهةً سكنية توفر أرقى أساليب الحياة العصرية لمئات الآلاف من الأشخاص الذين يُتوقع أن يعملوا ضمن مختلف مناطق "دبي الجنوب"، ومنطقة دبي الكبرى، وعلى مقربة من العاصمة أبوظبي. ومع احتضان "دبي الجنوب" للعديد من المرافق المتعلقة بقطاع الطيران، فإنه من المتوقع تنامي الطلب على الوحدات السكنية في المنطقة، وهو الطلب الذي سيعمل مشروع "إعمار الجنوب" على تغطيته.

وعدا عن "منطقة الطيران" و"منطقة الخدمات اللوجستية" بجوار مطار آل مكتوم الدولي، سيغدو "إعمار الجنوب" وجهةً لنحو 25 مليون زائر سيتوجهون إلى دبي لحضور فعاليات معرض "إكسبو الدولي 2020"، إضافةً إلى ملايين المسافرين عبر مطار آل مكتوم الدولي. ويجري تطوير المطار ليستوعب، عند استكماله، 220 مليون مسافر سنوياً ليغدو بذلك أضخم المطارات في العالم، علماً أن العمل جارٍ اليوم على مشروع توسعة المطار بهدف زيادة قدرته الاستيعابية إلى 26.5 مليون مسافر سنوياً بحلول عام 2017.

من جانبه قال رئيس مجلـس إدارة شركة "إعمار العقارية"، محمد العبار، "(إعمار الجنوب) هو مشروع مميز تم تصميمه بدقة متناهية ليكون وجهة حضرية ضمن المدينة تؤسس في الوقت ذاته لمنصة اقتصادية حيوية جديدة تتمحور حول قطاع الطيران والخدمات اللوجستية. ويشكل المشروع الجديد رافداً لرؤية صاحب السمـو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائـب رئيس الدولة رئيـس مجلـس الوزراء حاكم دبي، نحو ترسيخ مكانة دبي كمدينة ذكية ومتكاملة تمتلك جميع مقومات الارتباط مع محيطها العالمي، وتتضمن طيفاً واسعاً من الخيارات السكنية التي تواكب احتياجات الجميع".

وأضاف العبار: "يقدم (دبي الجنوب) العديد من الفرص الواعدة التي يثريها مشروع منطقة الجولف الجديدة من (إعمار)، ونعمل من خلال (إعمار الجنوب) على إرساء ملامح مجمّع متكامل ذكي وفق أعلى درجات الاستدامة لتوفير قيمة اقتصادية طويلة الأمد. ونحرص في هذا الإطار على اختيار أفضل المصممين والمهندسين المعماريين والاستشاريين لتطوير هذه المدينة السكنية الجديدة".

وأوضح الرئيس التنفيذي لـ "مؤسسة مدينة دبي للطيران و"دبي الجنوب": خليفة الزفين، "يسعدنا الترحيب بـ(إعمار العقارية) كجزء من مجتمعنا المزدهر، وكشريك نجاح جديد في مشروع ’دبي الجنوب‘. ويعبّر إعلان اليوم عن عمق التزامنا ببناء وجهه استثنائية، ومكان ملائم للعمل والعيش والاستثمار، كما يعكس مدى حرصنا على المضي قدماً، وألا يقتصر مشروع (دبي الجنوب) على كونه مجرد مدينة عصرية، بل أن يقدم أسلوب حياة جديد ومتميز، يتيح لمئات الآلاف من المقيمين، ولآلاف الشركات الجديدة، آفاقاً غير محدودة للنمو والازدهار".

وأضاف "نجحت إعمار في تطوير العديد من المعالم العمرانية العالمية، وسنعمل معاً على تطوير هذا المشروع الرائد. ومن خلال شراكتنا اليوم، نتطلع إلى الاستفادة من الخبرة العالية التي تتمتع بها ’إعمار‘ في مجال تطوير المشاريع العالمية السبّاقة".

ويضم "إعمار الجنوب" أكثر من 15 ألف وحدة سكنية تتراوح بين منازل التاون هومز المكونة من طابقين، ومنازل التاون هاوس التقليدية، والفلل، والشقق السكنية. وعدا عن احتضانه آلاف السكان، سيوفر هذا المشروع الذكي مئات الوظائف الجديدة ضمن قطاعات الضيافة وتجارة التجزئة والترفيه.

وترتبط أجزاء "إعمار الجنوب" عبر جادات مزينة بالأشجار على جنباتها وممرات للمشاة ومسارات للدراجات الهوائية مع إمكانية الوصول إليه بسهولة عبر مختلف وسائط النقل العـام، بمـا فيها المركبات ذاتية القيادة لدعم مفهوم التنقل المستدام. ويتألف المشروع من 6 مناطق يتوسطها ملعب جولف مؤهل لاستضافة البطولات، ونادي للجولف، وعدد من المنتزهات، ومتاجر التجزئة المخصصة، وفنادق من فئة الثلاث والأربع نجوم لتجربة ضيافة عصرية، إضافةً إلى عدد من المرافق المخصصة لنشاطات الهواء الطلق. ويتمحور المشروع برمته حول مفهوم المساحات المفتوحة التي تضمن الترابط عبر مختلف أجزاء المشروع.

وتشتمل المرافق الأخرى ضمن المخطط الرئيسي للمشروع على مؤسسات تعليمية من مستوى الحضانة وحتى المرحلة الثانية تديرها جهات رائدة في هذا المجال، إضافةً إلى مركز استجمام فلل الجولف. ويجمع المشروع بين هدوء الضواحي وأنماط الحياة العصرية، حيث حرصت "إعمار" على تصميم المخطط الرئيسي للمشروع وفق مبادئ الترابط وسهولة الوصول والعيش والاستدامة والكثافة السكانية النموذجية. كما تم تصميم ملعب الجولف بمهارة عالية لإثراء الإطلالة الساحرة للفلل ومنها منازل فاخرة تتربع في قلب ملعب الجولف.

وستعرض "إعمار" مجسماً لمشروع "إعمار الجنوب" ضمن جناحها في معرض "سيتي سكيب جلوبال 2016" وهي أول مرة يتم عرض المشروع فيها أمام العموم. ومن المقرر أن يتم تطوير المشروع على 4 مراحل، تشمل المرحلة الأولى بناء منازل التاون هومز المكونة من طابقين ومنازل التاون هاوس التقليدية والفلل بالإضافة إلى متاجر التجزئة. وسيتم الإعلان عن طرح الدفعة الأولى من منازل المشروع للبيع أمام المستثمرين الراغبين بأن يكونوا السباقين في الانضمام لهذا المشروع عالمي المستوى.