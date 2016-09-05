«نخيل» تطوّر 20 برجاً بـ 5 مليارات درهم على «جزر ديرة»

تعكف شركة «نخيل» العقارية على تطوير 20 برجاً جديداً بقيمة خمسة مليارات درهم ضمن مشروع جزر ديرة، التي تبلغ مساحتها 15.3 كيلومتراً مربعاً.

وأفادت الشركة بأن من شأن هذا المشروع، الذي يتألف من 16 برجاً سكنياً، وفندقين، ومجمعين للشقق الفندقية، أن يلعب دوراً رئيساً في تحقيق رؤية الإمارة 2021.وتوقعت «نخيل» أن تصدر مناقصة البناء خلال الربع الأول من عام 2017، وأن يتم الانتهاء من المشروع في الربع الثاني من عام 2020.

وأوضحت الشركة أن الأبراج الـ20، التي تقع على مساحة تبلغ تسعة ملايين قدم مربعة (تعادل مساحة 118 ملعباً دولياً لكرة القدم)، ستحيط بمركز تسوق جزر ديرة، الذي تبلغ مساحته 6.5 ملايين قدم مربعة، مشيرة إلى أن الأبراج تتألف من 2900 شقة للإيجار، إضافة إلى 1000 غرفة وشقة فندقية.

وقال رئيس مجلس إدارة «نخيل»، علي راشد لوتاه، إن المشروع سيكون معلماً بارزاً في المنطقة المعروفة تقليدياً باسم «دبي القديمة»، لافتاً إلى أن المشروع سيوفر مرافق غاية في الرفاهية في مجتمع مكتفٍ ذاتياً لأكثر من 10 آلاف شخص.

وأضاف أن هذا المشروع واحد من مجموعة متكاملة من عوامل الجذب على الطراز العالمي، والذي تطوره «نخيل»، ليصبح أحدث وجهة مفضلة للمعيشة والسياحة والترفيه.

ووفقاً لـ«نخيل»، تبلغ المساحة المشجرة في المشروع 1.7 مليون قدم مربعة، تتضمن حدائق، وممرات مظللة، ومجموعة مرافق رياضية وترفيهية.

وتتكون الأبراج السكنية الـ16 من نحو 2600 شقة مكونة من غرفة، وغرفتين، وثلاث غرف نوم، فضلاً عن 256 منزلاً تكون أربعة أحياء، كل واحد منها يضم حوض سباحة، ومرافق ترفيهية ومحال تجارية، إضافة إلى مجموعة محال تجارية ومطاعم وخدمات توصيل.

وتشكل الوحدات السكنية في المشروع عنصراً أساسياً من استراتيجية شركة «نخيل» للتأجير السكني، إذ تتطلع الشركة بموجب هذه الاستراتيجية إلى مضاعفة عدد الوحدات القائمة بالفعل إلى 36 ألف وحدة سكنية. كما تعمل «نخيل» على تطوير منازل جديدة للإيجار في مناطق: «جبل علي»، و«ند الشبا»، و«نخلة جميرا»، و«مرتفعات جميرا»، ما يضيف مجموعة جديدة إلى منشآتها الموجودة في كل من: «الحدائق»، و«حدائق ديسكفري»، و«المدينة العالمية»، و«قرية جبل علي».

وينضم الفندقان ومُجمعا الشقق الفندقية في المشروع إلى 10 مجموعات مماثلة من مشروعات الضيافة المتزايدة التي تطورها «نخيل» في دبي.

أما «ديرة مول» فهو من بين 15 وحدة تخضع للتطوير على نطاق واسع بقيمة 16 مليار درهم.

وتمتلك الشركة نحو 17 مليون قدم مربعة من المتاجر التي تعمل أو في طور الإنشاء، من بينها مركز تسوق جديد في «ند الشبا»، تم الإعلان عنه الأسبوع الماضي، و«سوق التنين 1 و2»، و«ابن بطوطة مول»، وغيرها.