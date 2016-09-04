القرقاوي: محمد بن راشد وضع لمساته الشخصية على مشروع "جميرا سنترال"

كشفت "دبي القابضة"، اليوم، النقاب عن تفاصيل المخطط الرئيس الكامل والمعتمد لـ "جميرا سنترال" الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أمس .

ويهدف مشروع "جميرا سنترال" لأن يكون المدينة المستقبلية الأكثر تطوراً وتوازناً عمرانياً وبيئياً ومجتمعياً على مساحة تتجاوز (47) مليون قدم مربع وبتكلفة (73) مليار درهم (20 مليار دولار أميركي).

وأكد رئيس "دبي القابضة" محمد عبد الله القرقاوي بمناسبة الكشف عن تفاصيل المشروع أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وضع لمساته الشخصية على المشروع المستقبلي "جميرا سنترال" الذي يشكل مختبرا حقيقيا لأحدث ما توصل له العلم والتقنية في تسهيل حياة الناس وتطوير أساليب معيشتهم وتنقلهم وراحتهم.

وقال "إننا نتوقع أن يحقق مشروع "جميرا سنترال" قفزة معمارية وحضرية لدبي نحو المستقبل حيث يسعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر هذا المشروع وغيره من المشاريع مع باقي المطورين التي يتابعها بنفسه لتجديد كامل لمدينة دبي خلال العقد المقبل لتكون المدينة أكثر تطورا وتوازنا وتقدما في أساليب الحياة".

وأوضح القرقاوي أن تكلفة المرحلة الأولى من المشروع تبلغ (25) مليار درهم، وأن المشروع الذي فرضت عليه السرية خلال العامين الماضيين شهد تعاونا غير مسبوق من الجهات كافة في دبي لإنجاز واعتماد مخططات وأفكار المشروع في وقت قياسي".

ولفت إلى أن مدينة جميرا سنترال ستغير الأفق السياحي لدبي خلال العقد المقبل وستستكمل صورة تاريخية لمدينة مستقبلية يرسمها صاحب السمو محمد بن راشد كل يوم عبر إضافات عمرانية وسياحية وحضرية فريدة من نوعها ولم يسبقه إليها أحد.

وذكر القرقاوي أنه من المنتظر أن يكون مشروع "جميرا سنترال" ـ الواقع على شارع الشيخ زايد ـ متعدد الاستخدامات وأكثر المشاريع العقارية تميزا في دبي من حيث سهولة الوصول إليه والتنقل في أنحائه.

وأضاف أن المشروع ـ الذي تبلغ مساحته الطابقية الإجمالية (47) مليون قدم مربعة ـ سيطرح كثيرا من مفاهيم ومعايير التخطيط الحضري المبتكرة التي تهدف إلى الارتقاء بجودة الحياة إلى مستوى غير مسبوق في المنطقة.

وقال نائب الرئيس والعضو المنتدب لـ "دبي القابضة" أحمد بن بيات إن مشروع جميرا سنترال يجسد بمفهومه الفريد وموقعه المتميز ومرافقه الجذابة ومعاييره المبتكرة الرؤية السديدة وتوجيهات القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي خصوصا ودولة الإمارات عموما على خريطة السياحة العالمية والتنمية المستدامة، وأن تكون بلداً متطوراً يسير دائما في ركب الأمم المتقدمة.

ونوه بأن "دبي القابضة" تفخر بتطوير هذا المشروع الفريد الذي يضم (11) ألف وحدة سكنية و(40) وجهة ترفيهية ويستعد لاستقبال (1009) مليون زائر بما يعزز موقع الإمارة كوجهة سياحية عالمية رائدة في المنطقة.

وأوضح بيان صحافي صدر عن "دبي القابضة" أن المخطط الرئيس لمشروع "جميرا سنترال" شهد نقاشات عديدة واستطلعت بشأنه آراء آلاف السكان والسياح والمستثمرين وأصحاب المشاريع.

وبين أنه جرى تضمين خلاصة وجهات النظر المختلفة بشأن الاحتياجات المستقبلية لنمط الحياة والمشهد العمراني بدبي في المخطط الجديد الذي يركز على توفير بيئة مجتمعية حقيقية تدعم وتثري التفاعل الاجتماعي في الإمارة.

وأشار البيان إلى أنه تم تصميم "جميرا سنترال" بطريقة مبتكرة تضمن سهولة الحركة فيه من خلال شبكة طرق قابلة للتعديل والتطوير على مراحل مما يسمح بتطبيق ابتكارات القطاع المستجدة وتلبية متطلبات أسلوب الحياة المستقبلية بشكل سلس.

ويسعى الحي الجديد ـ بوصفه أول مشروع متعدد الاستخدامات فعليا ـ لتوفير بيئة تنبض بالحياة وتلبي الاحتياجات الاقتصادية على مدار الساعة طوال العام وتتيح الاستفادة من مكونات البنية التحتية بكفاءة عالية بما في ذلك مواقف السيارات على سبيل المثال.

وتشمل المدينة /278/ مبنى منفردا يضم /11/ ألف وحدة سكنية بالإضافة إلى 9.1/ مليون قدم مربع من مساحات التجزئة وثمانية ملايين قدم مربع من المساحات المكتبية إلى جانب /7200/ غرفة فندقية و/40/ وجهة ترفيهية و/37/ ساحة عامة و/33/ حديقة .

وتشغل المساحات السكنية بالنسبة إلى المخطط العام الكلي للمدينة /35/ في المائة و/21/ في المائة مساحات مكتبية و/19/ في المائة فنادق و/24/ في المائة مساحات تجزئة بالإضافة إلى واحد في المائة من مساحات أخرى مختلفة.

و لدى المدينة الجديدة /25/ مدخلا وثماني وسائل نقل مختلفة مثل المترو والترام والحافلات ونظام النقل الهوائي "التلفريك".

ويتميز "جميرا سنترال" بسهولة الوصول إليه والتنقل بين جنباته حيث يوفر /25/ مدخلا للسيارات كما يتيح لمرتاديه فرصة التنزه براحة تامة خلال مختلف فصول السنة عبر الممرات المظللة والمسارات المكيفة التي تربط المباني ببعضها وتتيح للمشاة الاستمتاع بأجواء تشجع على الحركة.

ويشجع التصميم المبتكر للمشروع على استخدام المواصلات العامة في ظل توافر محطات للمترو والترام والحافلات بالإضافة إلى نظام النقل الهوائي التي تم توزيعها بشكل أنسب وأفضل مقارنة بما هي عليه الآن في دبي.

وشدد مورغان باركر الرئيس التنفيذي للعمليات لمشروع "جميرا سنترال" على إنه "استنادا إلى هذه المعرفة الواسعة إلى جانب المشاورات المطولة مع مختلف الأطراف المعنية والدراسات التي شملت تجارب بعض أكثر المدن حداثة وابتكارا حول العالم "نستطيع القول إننا بصدد تطوير مشروع عالي القيمة من شأنه تحفيز الاستثمار الأجنبي في المنطقة وتعزيز قدرتها على استقطاب مزيد من الاستثمارات المؤسسية الدولية وبالتالي المساهمة في دعم نمو اقتصاد دبي غير النفطي"

وذكر البيان الصحافي أنه سيتم تنفيذ المخطط الرئيس الجديد بالتعاون مع نخبة متنوعة من الشركاء الاستراتيجيين المحليين والدوليين الراغبين في الاستثمار في المنطقة وأيضا من خلال عدد من الاتفاقيات المزمع إعلانها في الأشهر المقبلة.

ونبه إلى أن دبي القابضة تركز على الملكية طويلة الأمد للأصول كونها حريصة على تطبيق منهجية متكاملة في تطوير المشروع والبيئة المجتمعية فيه.

ويتضمن مشروع "جميرا سنترال"، تماشيا مع استراتيجية الحكومة الرامية لدفع عجلة الابتكار والإبداع والسياحة في الإمارة، (50) ابتكارا في مجال التخطيط العمراني تهدف جميعها إلى تحسين جودة حياة الأجيال القادمة والارتقاء بمستويات الرفاه والسعادة عموما والمساهمة في تحقيق استراتيجية تحويل دبي إلى مدينة ذكية.

وسيمثل المشروع عند اكتماله أول منطقة مستدامة مكيفة بالكامل وتوفر خيارات واسعة للتنزه وعددا من مناطق المشاة وتضع مصلحة سكانها وزوارها في مقدمة أولوياتها لترسم بذلك ملامح مستقبل المشهد العمراني في دبي. ومن المقرر أن تنطلق أعمال إنشاء المرحلة الأولى في العام المقبل علما بأن أعمال تسوية وتحضير الموقع تمضي على قدم وساق.

وتشمل المرحلة الأولى قطعة أرض تقع في الجانب المقابل لشارع الشيخ زايد من "مول الإمارات" وتضم (69) مشروعا و(17) مليون قدم مربع إجمالي المساحة الطابقية و(3000) شقة سكنية لـ (13) مبنى سكنيا بالإضافة إلى أربعة مبان سكنية للطلاب ومبنى للعمل والإقامة و(2800) غرفة فندقية لـ (14) فندقا ومنتجعا واحدا إلى جانب مركز تسوق عصري ومسرحين فنيين وسوق تجزئة وصالة معارض ومبنيين ثقافيين وأربعة مرافق خدمات اجتماعية وخمس حدائق وساحات عامة و(15) ألف موقف سيارات وثلاث محطات لـ "ترام دبي".

وأكد باركر حرص "دبي القابضة على التعاون الوثيق مع المؤسسات والهيئات الحكومية من أجل ترسيخ مبدأ الابتكار في مجال التخطيط العمراني بما يتيح تحسين جودة حياة سكان وزوار دبي على حد سواء.

وأوضح أن هذه الهيئات ساهمت معا بشكل كبير في مناقشة ودراسة متطلبات البنية التحتية وعملية الربط مع شبكات المواصلات الحالية وتعزيز الأهمية السياحية للمشروع وإضافة أفكار جديد ومبتكرة إلى المخطط الرئيس.

وقال سيف العليلي الرئيس التنفيذي لـ "مؤسسة دبي للمستقبل" إن مشروع "جميرا سنترال" خير مثال على مساهمة "دبي القابضة" في دعم تحقيق أهداف وأجندة دبي المستقبل التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في أبريل الماضي.

وأضاف أن المشروع يقدم تصورا لما ستكون عليه مدن المستقبل التي ستكون من أبرز سماتها المرونة والقدرة على مواكبة التغيرات وتوفير منصة تستفيد من الابتكارات العالمية المستقبلية بهدف التغلب على التحديات العالمية والاستفادة من الفرص المستقبلية في جميع مناحي الحياة اليومية.

وأدت "دبي القابضة" منذ تأسيسها في عام 2004 ـ دورا محوريا في دعم مسيرة النمو الاقتصادي المستدام للإمارة من خلال تطوير كثير من المشاريع الاستراتيجية المهمة التي أضفت على الأفق العمراني والاقتصادي لدبي ألقا استثنائيا ومنها "برج العرب جميرا" وفندق "جميرا بيتش" و"جميرا أبراج الإمارات" و"مدينة دبي للإنترنت" و"مدينة دبي للإعلام" و"جميرا بيتش ريزيدنس" و"الخليج التجاري" فضلاً عن مجموعة متنوعة من المشاريع الجديدة التي لا تزال قيد الإنشاء منها "مراسي الخليج التجاري" الوجهة المائية المبتكرة على امتداد مشروع قناة دبي المائية.