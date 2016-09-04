الإقتصاد: سحب واستبدال 19 ألف هاتف سامسونغ نوت 7

أصدرت وزارة الإقتصاد قراراً بسحب واستبدال 19 ألف هاتف سامسونغ نوت 7 في الدولة وذلك لعيوب تصنيعية.

وكانت شركة "سامسونغ" قد أفادت في وقت سابق أنها ستوقف مبيعات أجهزة الهواتف الذكية "غالاكسي نوت 7" الجديدة في الدول التي طرح بها الهاتف الجديد، وستستبدل جميع الهواتف المبيعة للزبائن وتجار التجزئة من هذا الطراز بعدما اكتشفت الشركة وجود مشكلة في البطارية المزودة بها هذه الأجهزة. إلى ذلك، أغلقت أسهم الشركة في سول على تراجع بنسبة 2%.

وكانت الشركة قد أشارت إلى أن البطاريات المزودة بها تلك الأجهزة بها مشكلة بسيطة جداً في عملية الإنتاج، لكنها قالت إنه من غير الملائم في هذا التوقيت الحديث عن أي من المصنعين ظهرت تلك المشكلة في البطاريات التي أنتجها.