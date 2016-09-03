"إحصاء أبوظبي" يطلق تــطبيقاً ذكياً يتيح للمستخدم حساب التضخم الشخصي

أطلق مركز الإحصاء – أبوظبي أثناء اجتماع مجلس إدارته الدوري الثالث لعام 2016، وذلك برئاسة رئيس مجلس إدارة المركز، راشد بن لاحج المنصوري وبحضور مدير عام المركز بطي أحمد محمد بن بطي القبيسي، وأعضاء مجلس الإدارة، المنعقد في مقر المركز أخيراً تطبيقاً إحصائياً للهواتف الذكية أطلق عليه اسم "سلتنا" والذي يعرض أسعار السلع والخدمات والأرقام القياسية لأسعار المستهلك، ومعدلات التضخم في إمارة أبوظبي، على مستوى المناطق الثلاث أبوظبي والعين والغربي.

واستعرض المجلس اجندة الاجتماع المطروحة كتقرير أداء المركز في برنامج خطة أبوظبي النصف سنوي لعام 2016، مؤكدين توجه المركز حالياً نحو تطوير العمل الإحصائي لتحقيق مستهدفات خطة أبوظبي، إضافة الى مستجدات اتفاقيات مستوى الخدمة بهدف تطوير التعاون مع مختلف الجهات في مجال تبادل المعلومات الإحصائية، وإرساء أسس العمل المشترك بصورة منهجية تحقق التكامل الإحصائي، بما يلبي احتياجات الطرفين ويدعم خطط التنمية المستدامة على كافة المستويات.

وبحث العديد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال التي تساهم في رفع معايير جودة المنتج الإحصائي والتنسيق ومواكبة التطورات في العمل الإحصائي ومن ضمنها برنامج الدبلوم الإحصائي والزمالة الإحصائية وأدلة المنهجيات والجودة الإحصائية.

وبمناسبة إطلاق تطبيق "سلتنا" قال المدير العام لمركز الإحصاء – أبوظبي: بطي أحمد القبيسي "إن تطبيق الهاتف الذكي (سلتنا) يأتي من حرص المركز على مواكبة أبرز التقنيات الحديثة والخدمات الرقمية من خلال تقديم أحد أبرز التطبيقات الذكية المبتكرة، كما أنه يمثل خطوة مميزة في مسيرة المركز نحو تحقيق رؤيته الطموحة "الريادة والابتكار في الإحصاء"، عبر سلسلة مبتكرة ومميزة من الخدمات والمبادرات التي تخدم مختلف فئات المجتمع والأعمار. حيث يوفر التطبيق، الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك، بجانب الأرقام القياسية للمجموعات الفرعية ويعرض معدلات التضخم السنوية والشهرية، كما يحتوي على العديد من الخصائص التي تمكن المستهلك من متابعة أي تغيير يطرأ على أسعار السلع والخدمات الاستهلاكية".

كما أوضح القبيسي أن "سلتنا" يضم 12 مجموعة استهلاكية رئيسية وذلك ضمن سلسلة زمنية تبدأ من يناير 2015. ويوفر التطبيق الإحصائي الذكي الذي أطلقه مركز الإحصاء - أبوظبي باقة من الخدمات الذكية للأسر والأفراد وجمهور المستهلكين في الامارة، منها أسعار السلع حسب مناطق إمارة أبوظبي، والأرقام القياسية لاثنتي عشر مجموعة استهلاكية رئيسية، والتضخم السنوي العام، وحساب التضخم الشخصي، وحاسبة الإنفاق الأمثل للأسرة، وإنشاء سلة استهلاكية، وغير ذلك من الخدمات الإحصائية الذكية.

وأضاف المدير العام لمركز الإحصاء – أبوظبي، بطي أحمد القبيسي أن هذا التطبيق الإحصائي الذكي "سلتنا" يشكل أهمية كبيرة للمجتمع، سواءً للأسر أو الجمهور أو التجار ومتخذي القرار، كونه أحد التطبيقات الإحصائية الذكية سهلة الاستخدام لعرض البيانات بطرق جديدة وجذابة. ولا يتطلب استخدام تطبيق "سلتنا" أية مهارات تحليلية متخصصة من جانب المستخدم حيث أنه يقدم تفسيراً سهلاً للنتائج الإحصائية. ويعد هذا التطبيق الإحصائي الذكي نافذة يمكن للمستهلك من خلالها تتبع أسعار الكثير من السلع والخدمات الأساسية، كما يمكن للمستهلك من خلاله إرسال الشكاوى والملاحظات إلى المعنيين".

كما أكد بطي القبيسي بأن سلة أبوظبي الاستهلاكية تتألف من حوالي 1400 من السلع والخدمات التي يستهلكها قطاع الأسر في أبوظبي، مصنفة ضمن 12 مجموعة إنفاق رئيسية لكل منها وزن يعكس أهمية المجموعة كنسبة من الإنفاق الكلي للأسر. وتجمع الأسعار شهرياً من نقاط بيع روعي فيها التوزيع الجغرافي.

وأوضح أنه بإمكان مستخدم تطبيق "سلتنا" قياس التغير النسبي في أسعار سلعة أو خدمة أو مجموعة من السلع والخدمات بين فترتين زمنيتين أو بين مكانين مختلفين من خلال الرقم القياسي لأسعار المستهلك. والرقم القياسي الحالي في إمارة ابوظبي يقيس التغير النسبي في أسعار سلة سلع وخدمات المستهلك بشكل شهري ويقارنها مع أسعار سنة الأساس (2014).

وقد أشار المدير العام لمركز الإحصاء - أبوظبي الى أحد أهم الخاصيات المتاحة ضمن تطبيق "سلتنا"، حاسبة التضخم الشخصي والتي تسمح للمستخدمين بقياس معدل التضخم الشخصي الخاص بهم مقارنة بمعدلات التضخم العامة، حيث يمكن للمستخدم ومن خلال هذه الحاسبة تحديد أنماط استهلاكه الشخصي. بحيث يتمكن من حساب التضخم الشخصي الخاص به كفرد أو لأسرته.

بجانب ذلك أوضح أهمية توفير حاسبة الإنفاق الأمثل للأسرة ضمن التطبيق والتي تساعد الأسر على معرفة التوزيع الأمثل لنفقاتها الشهرية استنادا إلى المستويات المعيشية للأسر في إمارة أبوظبي. وبذلك تستطيع كل أسرة أن تسترشد بمخرجات هذه الحاسبة لتحقيق استدامة مواردها المالية، وتخصيص أكبر نسبة ممكنة من دخلها للادخار.

وتعليقا على هذه المبادرة قال مدير ادارة الحماية التجارية بالإنابة بدائرة التنمية الاقتصادية ابوظبي، أحمد طارش القبيسي، إن تطبيق "سلتنا" من شأنه أن يساهم في خدمة المستهلكين بالإمارة للاطلاع المستمر على الاسعار ومقارنتها بما هو معروض في السوق كما وأنه وسيلة مهمة على المستوى الشخصي لقياس مستوى انفاق أرباب الاسر ومعرفة مكامن الخلل التي تسهم في زيادة معدلات الانفاق الشهري.

وأشاد أحمد القبيسي بجهود مركز الاحصاء أبوظبي الرامية الى تسخير المعلومات والبيانات لصالح افراد مجتمع أبوظبي بما يسهم في تعزيز الية النشر وتعريف الجمهور بشكل مستمر بالأرقام والاحصاءات التي تمس حياتهم اليومية من خلال حاسبة التضخم الشخصي التي يتضمنها تطبيق "سلتنا " موضحا بأن دائرة التنمية الاقتصادية باعتبارها معنية بشكل مباشر بالمستهلكين فإنها ستعمل على توجيه المستهلكين وتوعيتهم للاستفادة من هذا التطبيق عبر متابعة ورصد سلة الاسعار.

وأعرب عن أمله في تعزيز التعاون المشترك بين دائرة التنمية الاقتصادية ومركز الاحصاء ابوظبي للاستفادة من مثل هذه المبادرات التي تستخدم التقنيات الحديثة للهواتف الذكية للوصول الى كافة افراد المستهلكين وتعريفهم وتوعيتهم بأهمية ترشيد الاستهلاك بما يعزز من التواصل معهم بشكل مستمر.

وفي الختام أكد المدير العام لمركز الإحصاء – أبوظبي بطي القبيسي حرص مركز الإحصاء - أبوظبي على تحقيق الأهداف الاستراتيجية ضمن خطة 2016 – 2020 من خلال توطيد التعاون المشترك مع كافة الشركاء الاستراتيجيين، ومواصلة تطوير وتسخير التقنيات الحديثة لتحقيق الكفاءة وتقديم خدمات فائقة الجودة لرفع مستوى العمل الإحصائي في أبوظبي، وذلك في إطار مشروعه الاستراتيجي "إحصاء أبوظبي الذكي".

كما يأمل أن يستفيد المستخدمين من تطبيق "سلتنا" وأن يسهم استخدامها في دعم اتخاذ القرارات الذكية وفي رفع الوعي الإحصائي في المجتمع.