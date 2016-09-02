74.5 مليار درهم إجمالي أصول «موانئ دبي العالمية» في 2015

أظهرت بيانات لمجموعة موانئ دبي العالمية أن إجمالي أصول المجموعة، خلال العام الماضي، وصل إلى نحو 20.25 مليار دولار (نحو 74.52 مليار درهم)، مقابل 17.9 مليار دولار (نحو 65.8 مليار درهم) في عام 2014، وبنسبة نمو جاوزت 13%. وأعلنت «موانئ دبي العالمية»، خلال العام الماضي، تحقيقها أرباحاً عائدة لمالكي الشركة، قبل البنود المتوجب الإفصاح عنها بشكل منفصل، بلغت 883 مليون دولار (3.24 مليارات درهم) بزيادة 30.7%، مشيرة إلى أن عائداتها نمت بنسبة 16.3%، لتبلغ 3.968 مليارات دولار (14.6 مليار درهم)، مدعومة بالاستحواذ على المناطق الاقتصادية العالمية. وذكرت المجموعة أن أحجام المناولة نمت بنسبة 2.7%، خلال العام الماضي، مقارنة بنمو القطاع المقدّر بنسبة 1.1%. وأوضحت أن النقد من الأنشطة التشغيلية بلغ 1.928 مليار دولار (7.09 مليارات درهم)، مقارنة مع 1.486 مليار دولار في عام 2014.

وتوقعت أن تصل الطاقة الإجمالية إلى أكثر من 100 مليون حاوية نمطية، بحلول عام 2020، مشيرة إلى أنها أضافت نحو 3.5 ملايين حاوية نمطية للطاقة الاستيعابية الإجمالية، عبر محفظة أعمالها العالمية خلال 2015.

للإطلاع على إجمالي أصول «موانئ دبي العالمية» في 2015 ، يرجى الضغط على هذا الرابط.