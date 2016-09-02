2.3 مليار درهم عائدات «فلاي دبي» في النصف الأول

سجلت «فلاي دبي» عائدات إجمالية خلال النصف الأول من العام 2016، بقيمة 2.3 مليار درهم (627 مليون دولار)، بزيادة 5.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2015، إلا أنها حققت خسائر بقيمة 89.9 مليون درهم (24.5 مليون دولار)، بانخفاض 39% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

غيث الغيث: «نتوقع نمواً أقوى في النصف الثاني من 2016، حيث سنواصل دفع النمو المستدام والأداء التشغيلي». 3.7 سنوات متوسط عمر الأسطول أكدت «فلاي دبي» أن متوسط عمر الأسطول بلغ في النصف الأول من 2016 نحو 3.7 سنوات، مشيرة إلى أنها أصدرت خلال هذه الفترة ثلاثة أوامر للبيع، وإعادة التأجير لثماني طائرات من طراز «بوينغ 800-737» الجيل الجديد، وقد انضمت إحداها إلى الأسطول في مايو الماضي، وأخرى في يونيو الماضي. وواصل موقف النقد والنقد المعادل قوته، متضمناً المدفوعات للطائرات التي يتم تسلّمها مستقبلاً بواقع 2.4 مليار درهم.

وأشارت الشركة إلى أن أعداد المسافرين ارتفعت بنسبة 16.5% إلى 4.9 ملايين مسافر، مقارنة بالأشهر الستة الأولى من 2015، لافتة إلى أنها ستتسلّم ست طائرات في النصف الثاني من 2016، ما سيسهم في زيادة عدد الرحلات الأسبوعية بواقع 77 رحلة.

عائدات إجمالية

وتفصيلاً، أفادت «فلاي دبي» أمس، بأنها سجلت عائدات إجمالية عن النصف الأول من العام 2016، بقيمة 2.3 مليار درهم (627 مليون دولار)، وهي زيادة تعادل 5.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2015، مشيرة إلى أنها حققت خسائر بقيمة 89.9 مليون درهم (24.5 مليون دولار)، بانخفاض 39% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وأشارت الشركة في بيان إلى أن أعداد المسافرين ارتفعت بنسبة 16.5% إلى 4.9 ملايين مسافر، مقارنة بالأشهر الستة الأولى من 2015، بينما ارتفع عدد مسافري درجة رجال الأعمال بنسبة 19%.

ولفتت إلى أنها حققت في النصف الأول من العام المالي زيادة في معدل الرحلات إلى الوجهات القائمة على شبكتها، متضمنة البحرين وباكو وبلغراد وبوخارست ومسقط وصلالة.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«فلاي دبي»، غيث الغيث: «تواصل شبكة (فلاي دبي) نضوجها لتقديم خدمات ربط محسنة بالتلاقي مع الطلب المتزايد على السفر في المنطقة، ونتطلع إلى النصف الثاني من العام، حيث نتسلّم أول طائرات طلبية الـ111 طائرة التي طلبناها في 2013».

النمو المستدام

وتابع الغيث: «أظهرت نتائجنا اتجاهات العام الماضي نفسها، ونتوقع نمواً أقوى في النصف الثاني من العام الجاري، حيث سنواصل دفع النمو المستدام والأداء التشغيلي لموافاة الطلب على السفر ذي الأسعار المعقولة من قبل مسافرينا، تدعمه الطائرات التي سنتسلّمها لتنمية خدماتنا على امتداد الشبكة، والبدء برحلاتنا إلى بانكوك بواقع رحلتين يومياً».

وتعليقاً على الحادث المؤلم لرحلة «إف زد 981»، أضاف الغيث: «أتانا يوم السبت الموافق 19 مارس الماضي بأخبار لا يتمنى المرء أن يسمعها أبداً، ونحن نضع الأشخاص الذين خسروا أحبتهم في قمة اهتمامنا، وفريقنا لتقديم الدعم للعائلات على المدى الطويل موجود لخدمتهم متى احتاجوا إلى ذلك».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في «فلاي دبي»، موكيش سوداني: «شهدنا ضغطاً مستمراً على العائدات، بسبب عدم الوضوح في الأوضاع المالية العالمية، وانخفاض أسعار النفط وأسعار صرف العملات المتقلبة، ونركز بشكل كبير على تحسين التكاليف، مع الاستمرار في هدفنا الأكبر المتمثل في توسيع الشبكة وتطوير الخدمات».

تجاوب إيجابي

وحصدت «فلاي دبي» تجاوباً إيجابياً من مسافريها على خدماتها من مطار آل مكتوم الدولي، الذي يوفر المزيد من فرص النمو للعام 2017.

وأوضحت الشركة أن الطائرات الست التي تتسلّمها «الناقلة» في النصف الثاني من العام 2016، ستسهم في زيادة عدد الرحلات الأسبوعية بواقع 77 رحلة، ستتم إضافتها من مطار دبي الدولي إلى ألماتي وأسمرة وأستانا والبحرين وبانكوك وبيشكيك وبراتيسلافا وكولومبو ودار السلام وعنتيبي وإربيل وكييف وماليه وموسكو وأوديسا وبراغ وتبيليسي ويريفان ويكاترينبرغ وزنجبار، وستتم زيادة الرحلات من مطار آل مكتوم الدولي إلى كاتمندو إلى 14 رحلة أسبوعياً بدءاً من 10 أكتوبر المقبل.