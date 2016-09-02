تداول 1636 عقداً بالجلسة الافتتاحية لـ «ناسداك دبي» للعقود الآجلة

أفادت بورصة «ناسداك دبي» للعقود الآجلة بأنها قامت بتداول 1636 عقداً خلال الجلسة الافتتاحية لبورصة العقود الآجلة أمس، وقالت البورصة في بيان لها أمس، إنه تم تداول 163 ألفاً و600 سهم عبر عدد من الوسطاء الماليين، حيث جرت تعاملات على أسهم شركة «الدار» العقارية و«مؤاني دبي» العالمية وبنك «دبي الإسلامي» و«دبي باركس آند ريزورتس» وشركة «إعمار» العقارية.

وتوقع مصدر رسمي ببورصة «ناسداك دبي»، فضل عدم ذكر اسمه، أن يزيد الإقبال على السوق بشكل كبير خلال الشهور المقبلة، عبر زيادة عدد المتداولين في السوق، وزيادة كمية المعروض من العقود الآجلة. ويتم التداول حالياً على أسهم سبع شركات، هي «الدار» العقارية و«مؤاني دبي» العالمية وبنك «دبي الإسلامي» و«دبي باركس آند ريزورتس» وشركة «إعمار» العقارية، بالإضافة إلى «مجموعة اتصالات».

وقالت البورصة في بيانها إن شركة «شعاع كابيتال انترناشيونال» تقدم خدمات صناعة السوق، أما خدمات الوساطة فتقوم بها عدد من الشركات مثل شركة «الرمز كابيتال»، وشركة «أرقام كابيتال»، و«المجموعة المالية هيرميس» للأوراق المالية المتكاملة، بالإضافة إلى «مينا كورب» و«مباشر» للأوراق المالية.

ووفقاً لبيان سابق لبورصة «ناسداك دبي»، تراوح مدة العقود الآجلة بين شهر وثلاثة أشهر، وسيتم تسويتها نقداً.