تداول 1.636 عقداً لسوق ناسداك دبي للعقود المستقبلية

أعلنت بورصة ناسداك دبي للعقود الآجلة أنها قامت بتداول 1.636 عقد خلال الجلسة الافتتاحية لبورصة العقود الآجلة.

وقالت البورصة في بيان نشرت مقتطفات منه على حسابها بـ "تويتر" أنه تم تداول 163.600 سهم من خلال عبر عدد من الوسطاء الماليين والتي جاءت شركة الرمز في مقدمة هذه الشركات من حيث عدد الصفقات.

وكانت بورصة ناسداك دبي للعقود الآجلة قد أعلنت عن تنفيذ أول صفقة في سوق العقود الآجلة والتي تم تنفيذها عبر شركة المتكاملة للأوراق المالية في قت مبكر خلال بداية الجلسة.

وتقوم عمليات التداول في العقود الآجلة وهي اتفاقات على شراء أو بيع أسهم بسعر متفق عليه في موعد بالمستقبل، حيث تضم السوق عدد من الأوراق المالية لشركات إعمار العقارية، والدار العقارية، وأرابتك، وموانئ دبي، وبنك دبي الإسلامي، ودبي باركس اند ريزورتس، ومجموعة الإمارات للاتصالات.

ومن الجدير بالذكر أن العقود الآجلة تتميز بتملكها هامش متاجرة محدد يمكنهم من امتلاك عدد كبير من الأسهم بمبالغ أقل بكثير من المبلغ الواجب دفعه في حال قرر المستثمر امتلاك هذه الكميات بالكامل، الأمر الذي يحفز المستثمرين للتداول بهذه الأدوات المالية.

ووفقاً لبيان سابق لبورصة ناسداك، ستبلغ مدة العقود الآجلة شهراً أو شهرين أو ثلاثة أشهر، وسيتم تسويتها نقداً.

وقالت البورصة في بيانها أن شركة شعاع كابيتال انترناشيونال تقدم خدمات صناعة السوق، أما خدمات الوساطة فتقوم بها عدد من الشركات شركة الرمز كابيتال، شركة أرقام كابيتال، المجموعة المالية-هيرميس للأوراق المالية المتكاملة، بالاضافة إلى مينا كورب ومباشر للاوراق المالية