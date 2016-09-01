16.5 % نمواً في أعداد المسافرين على "فلاي دبي"

أعلنت فلاي دبي اليوم عن نتائجها نصف السنوية للعام 2016، وسجلت عائدات إجمالية بقيمة (2302) مليون درهم (627 مليون دولار أميركي)، وهي زيادة تعادل 5.4% مقارنة بالأشهر الستة الأولى من العام الماضي، وخسارة بقيمة (89.9) مليون درهم (24.5 مليون دولار أمريكي)، بواقع 39% أقل من ذات الفترة من العام الماضي.

وارتفعت أعداد المسافرين بواقع 4.9 مليون مسافر، لتؤكد على النمو القوي بنسبة 16.5% مقارنة بالأشهر الستة الأولى من 2015، وارتفع عدد مسافري درجة رجال الأعمال بواقع 19% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.

وحققت فلاي دبي في النصف الأول من العام المالي زيادة في معدل الرحلات إلى الوجهات القائمة على شبكتها، متضمنة البحرين وباكو وبلغراد وبوخارست ومسقط وصلالة، فيما نمى الطلب على السفر حيث يدرك المسافرون فوائد الربط الجوي المباشر.

وقال الرئيس التنفيذي لفلاي دبي غيث الغيث: "تواصل شبكة فلاي دبي نضوجها لتقديم خدمات ربط محسنة بالتلاقي مع الطلب المتزايد على السفر في المنطقة، ونتطلع إلى النصف الثاني من العام، حيث نتسلم أول الطائرات من طلبية الـ111 طائرة التي طلبناها في 2013، منها 8 طائرات تمت جدولتها للتسليم بين مايو وديسمبر".

وتعليقاً على الحادث المؤلم لرحلة إف زد 981 قال الغيث: "أتانا يوم السبت الموافق 19 مارس بأخبار لا يتمنى المرء أن يسمعها أبدا، ونحن نضع الأشخاص الذين خسروا أحبتهم في قمة اهتمامنا، وفريقنا لتقديم الدعم للعائلات على المدى الطويل متوفر لخدمتهم متى احتاجوا لذلك".

وبلغ متوسط عمر الأسطول في النصف الأول من 2016 حوالي 3.7، وقد أصدرت فلاي دبي خلال هذه الفترة 3 أوامر للبيع وإعادة التأجير لـ8 طائرات من طراز بوينغ 800-737 الجيل الجديد، وقد انضمت إحداها إلى الأسطول في مايو وأخرى في يونيو، وواصل موقف النقد والنقد المعادل قوته، متضمناً المدفوعات للطائرات التي يتم تسلمها مستقبلاً بواقع 2.4 مليار درهم.