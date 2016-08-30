اغلاق مطعمين في أبوظبي لمخالفتهما الاشتراطات الصحية

أصدر جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية قرارين بالإغلاق الإداري بحق كل من مطعم "ميغا" بأبوظبي والواقع في مصفح الصناعية م34، ومطعم" دريم ستارز" في جزيرة أبوظبي شارع حمدان، وذلك نظراً لعدم اتباع المنشأتين للاشتراطات الصحية والخطورة المترتبة نتيجة لذلك على الصحة العامة للمستهلكين.

وأوضح الجهاز أن تقرير إدارة الرقابة الغذائية أفاد بأن قرار الإغلاق الإداري المتخذ بحق المنشأتين المذكورتين جاء نتيجة عدم قيام مسؤولي هذه المنشآت بتعديل أوضاعها وإزالة أسباب المخالفات التي تم تحريرها خلال زيارة المفتشين لها خلال الفترات السابقة بعد أن قدموا تنبيهاً لكلتا المنشأتين وإنذارهما بشكل نهائي لإزالة هذه المخالفات من ثم تحرير مخالفات حسب الاجراءات المتبعة وصولاً إلى قرار الإغلاق الإداري بحقهما.

وأكد الجهاز أن أمر الإغلاق الإداري بحق هذه المنشآت سيستمر طالما تواجدت أسبابه حيث يمكن السماح بمزاولة النشاط مجدداً بعد تصويب أوضاع المنشأة، مشيراً إلى أن المخالفات التي تم تسجيلها بحق "مطعم ميغا" تمثلت في عدم التزام المنشأة بالاشتراطات القياسية الواردة في النظام (6)، ووجود الحشرات داخل المطبخ بأعداد كبيرة، وعدم الاهتمام بنظافة المطبخ، وعدم توفير حاويات مناسبة للمواد الأولية مع الطاقة الغذائية، وسوء التهوية في المخزن العلوي للمنشأة، إلى جانب تخزين الأغذية على الأرض مباشرة، وحفظ الأغذية المطبوخة بدرجة حرارة الغرفة.

وأضاف الجهاز بأن أسباب الإغلاق الإداري لمطعم "دريم ستارز" تمثلت في عدم الاهتمام بصيانة الصرف الصحي داخل المطبخ، وعدم الاهتمام بنظافة الصرف الصحي ووجود تراكمات كبيرة بداخله، بالإضافة إلى ممارسة العاملين بالمنشأة أساليب وطرق خاطئة في عملية تذويب اللحوم والدواجن مما يشكل خطورة بالغة على سلامة الأغذية، ووجود تشققات وكسور في الأرضيات وعدم الالتزام بصيانتها، وسوء تخزين المواد المطبوخة وغير المطبوخة بحيث يتم تخزينها على الأرض مباشرة وبالقرب من فتحات الصرف الصحي.

وأوضح الجهاز أن قراري الإغلاق وكشف التجاوزات المرصودة يأتي في إطار جهود الجهاز التفتيشية لتعزيز ركائز السلامة الغذائية في إمارة أبوظبي، وتأكيداً على مستوى الرقابة الصارمة التي يطبقها مفتشو الجهاز. والتي تخضع جميع المنشآت باختلاف طبيعتها ومنتجاتها الغذائية لجولاتهم التفتيشية الدورية الرامية إلى التأكد من تقيدها بكافة اشتراطات السلامة الغذائية.

ويناشد جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية كافة الجمهور بالتواصل مع الجهاز والإبلاغ عن أية مخالفات يتم رصدها في أية منشأة غذائية من عدم الالتزام أو الشك في محتويات المادة الغذائية من خلال الاتصال على الرقم المجاني لحكومة أبوظبي 800555 حتى يقوم مفتشو الجهاز باتخاذ الإجراء اللازم وصولاً إلى غذاء آمن وسليم لجميع أفراد المجتمع في إمارة أبوظبي .